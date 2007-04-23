بیش از 10 میلیون مسافر از گمرکات کشور تردد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد مسافران ورودی به کشور در سال 85 نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/31 درصد و تعداد مسافران خروجی از کشور 7/28 درصد افزایش یافت.

این گزارش می‌افزاید: از تعداد کل مسافران ورودی به کشور 3 میلیون و 353 هزار و 400 مسافر ایرانی و یک میلیون و 816 هزار و 900 نفر خارجی بودند که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب 3/21 درصد و 4/56 درصد افزایش یافت.

براساس این گزارش بیشترین تعداد مسافران ورودی به کشور از طریق گمرکات مهرآباد وارد کشور شد. در این مدت یک میلیون و 115 هزار مسافران ورودی به کشور از طریق این گمرک وارد شد که 6/21 درصد از تعداد کل مسافران ورودی به کشور را به خود اختصاص داد که از این تعداد 1/81 درصد ایرانی و 9/18 درصد خارجی بود. پس از آن از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی(ره) و گمرک دوغارون بیشترین مسافر در سال 85 وارد کشور شد.

در سال گذشته بیشترین مسافر ورودی خارجی به کشور از طریق گمرک دوغارون وارد کشور شد. در این مدت 632 هزار و 500 مسافر از طریق این گمرک وارد کشور شد. پس از آن از طریق گمرک مهران 325 هزار و 400 مسافر، از طریق گمرک مهرآباد 210 هزار و 700 مسافر خارجی وارد کشور شد که بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند.

براساس این گزارش از تعداد کل مسافران خروجی از کشور 3 میلیون و 530 هزار و 900 مسافر ایرانی و یک میلیون و 491 هزار و 700 مسافر خارجی بود. بیشترین تعداد مسافر خروجی از کشور از طریق گمرکات مهرآباد، فرودگاه امام خمینی(ره) و گمرک مهران خارج شدند.