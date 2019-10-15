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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۹:۳۰

نخست وزیر فلسطین:

فلسطین برای رهایی از وابستگی اقتصادی به اسرائیل تلاش می‌کند

فلسطین برای رهایی از وابستگی اقتصادی به اسرائیل تلاش می‌کند

نخست وزیر کابینه تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد که فلسطین برای رهایی از وابستگی اقتصادی به رژیم صهیونیستی تلاش می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد اشتیه» نخست وزیر فلسطین اظهار داشت که کابینه تشکیلات خودگردان فلسطین برای رهایی از وابستگی اقتصادی به رژیم صهیونیستی تلاش می کند و به جای آن به دنبال توجه به کشورهای عربی است.

وی با بیان این مطلب افزود که سفر خویش به اردن، عراق و مصر در این راستا انجام شده است.

اشتیه خاطرنشان کرد که در سفر خود به کشورهای مذکور، اوضاع معیشتی نوارغزه، تحولات سیاسی فلسطین، مسائل مربوط به گذرگاه رفح و موضوعاتی همچون آموزش، بهداشت و کشاورزی را با مقامات عربی مورد بحث و بررسی قرار داده است.

کد مطلب 4747149

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