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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۹:۳۸

معاون عملیات ناجا:

۶۰ درصد زائران در حال برگشت هستند

۶۰ درصد زائران در حال برگشت هستند

ایلام - معاون عملیات ناجا گفت: هم اکنون ۶۰ درصد زائران در حال برگشت هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا در پایانه مرزی مهران اظهار داشت: از روز گذشته تعداد زائرینی که وارد کشور می شوند نسبت به زائرینی که از کشور خارخ می شوند بیشتر شده تقریبا می توان گفت بار برگشت ما شروع شده اسا.

وی افزود: همه تلاش ما بر این است که تسهیلات را برقرار کنیم که زائرین بتوانند به راحتی به استان خود بازگردند از شب گذشته تا به اکنون تقریبا ۴۰ درصد از زائرین رفت و ۶۰ درصد در حال برگشت هستند.

وی ادامه داد: پرحجم ترین مرز ما مرز بین المللی مهران است که ۵۶ درصد از آمار زائرین برگشت را به خود اختصاص داده و قابل توجه هم است.

ساجدی نیا گفت: نزدیک به ۳ میلیون نفر زائر به عتبات عالیات مشرف شدند و تاکنون بیش از یک میلیون زائر به میهن خود بازگشتند.

وی گفت:بیشترین محور در خصوص برگشت که درگیر و ترافیک نیمه سنگینی را دارد محور مهران به سمت ایلام و ایلام به سمت کرمانشاه است، در مرز مهران تقریبا دو کیلومتر مانده به پایانه زائرین به واسطه حجم سنگین از خودروها پیاده می شوند.

کد مطلب 4747161

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