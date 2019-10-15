پیش بینی کاهش ٣٧ درصدی تولید شکر

سیدجعفر حسینی مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال قیمت تضمینی اعلام شده برای محصولات مختلف از جمله چغندر قند، جو، کلزا و گندم مورد رضایت ما نیست اما در واقع گندم به نمادی برای اعتراض تبدیل شده است و وقتی که ما به قیمت گندم اعتراض می کنیم در واقع به این معنی است که نرخ سایر محصولات نیز مورد تایید ما نیست.

وی با اشاره به کاهش تولید چغندر قند در سال زراعی گذشته به دلیل پایین بودن نرخ خرید تضمینی گفت: برای سال زراعی جدید قیمت پیشنهادی و آنالیز شده ما برای هر کیلوگرم چغندر ۶۳۰ تومان بود که دولت قیمت را ۵۰۲ تومان به اضافه ۵۰ تومان هزینه جمع آوری اعلام کرده اما بین قیمت ۵۵۲ تومانی که اعلام شده با نرخ پیشنهادی ما هنوز فاصله چشم گیری وجود دارد.

این مقام مسئول با اشاره به پیش بینی کاهش ۳۷ درصدی تولید شکر در سال جاری گفت: سال گذشته یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن شکر در کشور تولید شد اما پیش بینی می شود امسال این رقم به ۱.۵ میلیون تن می رسد و با توجه به نیاز کشور به شکر بین دو تا دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن نیاز به واردات ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن شکر به کشور داریم.

حسینی با تاکید بر اینکه با توجه به قیمت اعلام شده نگران هستیم کشاورزان استقبال خوبی از کشت چغندر در سال جاری نکنند گفت: ما در حال مذاکره با وزارت جهاد کشاورزی هستیم اما بیشتر تمرکز مان در مجلس است که نمایندگان به دولت برای اصلاح قیمت ها فشار بیاورند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه کلزا نیز وضعیت مشابهی دارد، گفت: عدم اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی کلزا باعث نابسامانی در کشت این محصول شده و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به قول هایی که به کشاورزان دادند نتوانستند عمل کنند به همین دلیل سطح زیر کشت کلزا با سیاستگذاری که در این زمینه انجام شده بود همخوانی ندارد و عملا وزارت جهاد کشاورزی به هدف گذاری خود در این زمینه نرسیده است.