علیرضا برخورداری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم کاراته مرداس قم سال گذشته در رقابت‌های سوپر لیگ کاراته بانوان کشور صاحب عنوان قهرمانی شد و افتخار بزرگ و ارزشمندی به دست آورد اما امسال شرایط حضور تیمی از قم در سوپر لیگ بانوان مهیا نشد.



وی افزود: مشکل اصلی بر سر راه حضور تیمی از قم در سوپر لیگ بانوان، وضعیت مدیریتی هیئت کاراته استان قم بود. دوران ۴ ساله ریاست هیئت کاراته به پایان رسیده و در حال حاضر کاراته قم در مدیریت هیئت، شرایط باثبات و مشخصی ندارد.



رئیس هیئت کاراته استان قم گفت: با پایان حضور من در بازه ۴ ساله در این موقعیت، ثبت نام از نامزدهای ریاست هیئت کاراته در دوره جدید در حال انجام است و من هم قصد نداشتم برای دوره جدید ثبت نام کنم اما اصرار مربیان و جمعی از پیشکسوتان کاراته سبب شد به ثبت نام برای دوره جدید اقدام کنم.



برخورداری بیان داشت: به دلیل همین شرایط و این که ممکن است شخص دیگری در آینده ریاست هیئت کاراته را در دست گیرد امکان پشتیبانی از تیم سوپر لیگی کاراته بانوان وجود نداشت و ممکن است در آینده شخص دیگری به هیئت کاراته بیاید که افکار متفاوتی داشته باشد و در این صورت از تیم حمایت نشود و تیم با مشکل مواجه شود.



وی عنوان کرد: فکر می‌کنم از نظر قانونی هم ورود ما به پشتیبانی از تیم سوپر لیگی کاراته با توجه به هزینه‌ها و حمایتی که این تیم نیاز داشت معقول نبود. مربی این تیم با من صحبت کرد و من او را مجاب کردم که این شرایط به ما اجازه نمی‌دهد که از تیم حمایت کنیم و باید منتظر تعیین تکلیف هیئت کاراته بمانیم.