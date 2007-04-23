حجت الاسلام مصطفی درایتی عضو دفتر سیاسی جزب مشارکت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آغاز فعالیت های انتخاباتی مجلس هشتم چندان هم زود نیست و به دلیل اهمیت و گستردگی انتخابات مجلس و نیزشکل گیری یک ائتلاف جامع نیاز به زمان بیشتری است تا اختلافات درون گروهی به ساماندهی برسد.

وی نوع آغاز فعالیت های انتخاباتی جناح ها را به نوع مدیریت جناح ها مربوط دانست و افزود: اگراین مدیریت خوب باشد موجب انسجام و وحدت بیشتر خواهد شد و اگر مدیریت بد باشد موجب بالا گرفتن اختلافات خواهد شد.

درایتی ادامه داد: در جریان اصولگرائی تصور می شد که یک وحدت فرماندهی وجود دارد و نوعی از انسجام ظاهری را تداعی می کرد ولی بعد از رسیدن به قدرت نوعی از سردرگمی برای به وحدت رسیدن را در بین اصولگرایان شاهدیم.

وی افزود: اما آنچه که امروز بین جریان اصلاح طلب دیده می شود قبل از اینکه به فرماندهی برگردد، به بستر ذهنی و نظری و وحدت رویه باز می گردد که کار فرماندهی را آسانتر می کند، ولی در طرف مقابل رساندن یک وحدت رویه کار را بسیار مشکل کرده که به دلیل فقدان مدیریت کامل و جامع است.

این فعال سیاسی اصلاح در مورد عدم اعلام استراتژی انتخاباتی اصولگرایان تا نزدیکی انتخابات ابراز عقیده کرد: طرح این مسئله که اصولگریان استراتژی خودشان را رو نمی کنند ، نشان دهنده فقدان استراتژی است، هر چند ما داشتن یک برنامه را از سوی رقیب مثبت می دانیم.

عضو دفتر سیاسی حزب مشارکت گفت: اینکه مطرح می کنند اصلاح طلبان به دنبال سو استفاده ازبرنامه ها و استراتژی های اصولگرایان هستند، اشتباه است چرا که شناسائی و استفاده از نقاط ضعف رقیب یک عمل سیاسی مرسوم است و رقیب هم باید تلاش کند تا نقاط ضعف خود را برطرف کند تا از آن استفاده ای نشود نه اینکه با مطرح کردن اینگونه مسائل فرافکنی کند.

مصطفی درایتی در پایان تاکید کرد: آنچه در شکل گیری فضای انتخاباتی مهم است، فضای رقابتی عادلانه، بی طرفی داوران و عدم حذف رقباست.