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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۰۳

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری خبر داد

انتقال ۱۰ هزار زائر چهارمحالی به مرزهای شلمچه و چذابه

انتقال ۱۰ هزار زائر چهارمحالی به مرزهای شلمچه و چذابه

شهرکرد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری از انتقال ۱۰ هزار زائر چهارمحالی به مرز های شلمچه و چذابه توسط ناوگان حمل و نقل عمومی خبر داد.

احمد جمشیدی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به انتقال ۱۰ هزار زائر چهارمحالی به مرز های شلمچه و چذابه توسط ناوگان حمل و نقل عمومی، اظهار داشت: این تعداد زائر اربعین حسینی از ۱۷ مهرماه تاکنون به مرز های چذابه و شلمچه انتقال داده شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان چهارمحال و بختیاری بیان کرد: انتقال زائران تا سوم آبان ماه در این استان ادامه دارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر انتقال زائران به خوبی در حال انجام است.

بیش از ۲۷ هزار نفر در سامانه سماح برای حضور در پیاده روی بزرگ اربعین در این استان ثبت نام کردند.

کد مطلب 4747182

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