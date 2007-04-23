ابداع فناوری نوین در صنعت ساخت میکرو کنترل کننده های هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان انستیتو فناوری رنسلر اروپا برای غلبه بر برخی مشکلات مربوط به استفاده از کارت های هوشمند فناوری نوین AE41R را ابداع کرده اند که استفاده از آن به تحقق ایده ارایه سیستم های بدون تماس منطبق با کارت های هوشمند منجر می شود.

این فناوری نوین در حقیقت نخستین میکروکنترل کننده کارت های هوشمند بدون تماس در شرکت فناوری های رنسلر محسوب می شود.

به گفته متخصصان این شرکت، استفاده از این میکرو کنترل کننده استفاده کاربران از طیف وسیعی ازکارت های شناسایی و مبادلات هوشمند را تسهیل می کند.

بر اساس گزارش الکترونیک استالک، در ساخت این میکرو کنترل کننده از هسته ای 16 بیتی استفاده شده است و به گفته کارشناسان این شرکت، درآینده ای نزدیک روانه بازار خواهند شد.