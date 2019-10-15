به گزارش خبرگزاری مهر، رسانههای آمریکایی ازجمله نیویورک تایمز میگویند دولت واشنگتن در حال بررسی گزینههای موجود مبنی بر خروج دستکم ۵۰ بمب هستهای B۶۱ است که در حال حاضر در پایگاه اینجرلیک ترکیه نگهداری میشوند.
گفتنی است نگرانی از بابت این بمبها همزمان با تشدید تهاجم ترکیه به نیروهای دموکراتیک مستقر در شمال شرق سوریه، رو به افزایش است.
همزمان، تحریم ۳ وزیر و ۲ وزارتخانه ترکیه از سوی دولت واشنگتن، رابطه ۲ کشور را درگیر تنشهای بیشتری کرده است.
به نوشته نیویورک تایمز، خارج کردن این کلاهکها از اینجرلیک عملا نشانگر پایان ائتلاف ترکیه-آمریکا است. با این وجود، ادامه حضور آنها در ترکیه هم به معنای تداوم یک نقطه آسیبپذیر هستهای است که باید سالها پیش از میان میرفت.
ترکیه یکی از اعضای ناتو است و استقرار کلاهکها در خاک این کشور نیز در چارچوب همپیمانی با نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی صورت گرفته است. این در حالی است که واشنگتن هیچگاه به صورت رسمی به وجود این تسلیحات در خاک ترکیه اذعان نکرد.
به گفته کارشناسان، ترکیه اولین کشوری است که در حالی که میزبان تسلیحات اتمی آمریکا است، به سمت همپیمانان این کشور شلیک میکند.
آمریکا هفته گذشته در اقدامی که به منزله خنجر زدن از پشت به نیروهای دموکراتیک سوریه بود، نیروهای خود را از مناطق مورد تهاجم ترکیه عقب کشید و راه را برای ماجراجویی آنکارا باز کرد.
گفتنی است ترامپ میکوشد نزاع ترکیه و نیروهای دموکراتیک سوریه را در حد دعوایی تاریخی پایین بیاورد و در توجیه عقب نشینی از مناطق مورد تهاجم ترکیه نیز مدعی است نیروهای آمریکایی قرار نیست تا ابد از مرز ترکیه- سوریه دفاع کنند.
این در حالی است که وی مدعی است قصد ندارد در این نبرد از یک گروه خاص جانبداری کند.
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