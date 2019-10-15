جزئیات ۲۰ قرارداد امضا شده میان عربستان و روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، این تفاهم‌نامه و قراردادها در زمینه‌های فضا، فرهنگ، بهداشت، فنآوری‌های نوین و کشاورزی میان دو طرف امضاء شد و رهبران روسیه و عربستان سعودی برای سرمایه‌گذاری‌های به ارزش چندین میلیارد دلار توافق کردند.

مهمترین حوزه مذاکرات دو طرف، تفاهم در بازار نفت بود. امضای توافق موسوم به «اوپک پلاس»، مرحله نهایی همکاری میان ۱۴ عضو اوپک و ۱۰ کشور صادرکننده نفت غیر اوپک بود.

شاهزاده عبدالعزیز بن‌سلمان، وزیر نفت عربستان سعودی گفت: این تفاهم‌نامه همکاری میان دو طرف ثبات در بازار نفت را تقویت می‌کند. اوپک و کشورهای صادر کننده نفت خارج از اوپک در ماه‌های گذشته برای کاهش حجم تولید تا مارس سال ۲۰۲۰ به منظور جلوگیری از سقوط بیشتر قیمت نفت به توافق رسیده بودند.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرد که همکاری‌های نظامی و فنی هم بخشی از مذاکرات میان رئیس جمهوری روسیه و عربستان سعودی بوده است و گفتگوها در این زمینه ادامه خواهد یافت.

ریاض و مسکو در سال ۲۰۱۷ پیش‌قراردادی برای انتقال سامانه دفاع موشکی اس‌۴۰۰ امضاء کردند. با این حال عربستان سعودی مدتی بعد تصمیم گرفت تا نیاز بخش پدافند موشکی خود را با خرید سیستم‌های آمریکایی و به‌ویژه سامانه پاتریوت تامین کند.