به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله حسنی صبح سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان ضمن بیان اینکه مأموران انتظامی شهرستان سرخه روز گذشته یک دستگاه کامیون را مقابل پاسگاه پلیس‌راه این شهرستان متوقف کردند، ابراز داشت: در بازرسی اولیه از این خودرو مأموران انتظامی سرخه موفق به کشف چهار تن تخم‌مرغ قاچاق شدند.

وی ضمن بیان اینکه ارزش ریالی این محموله برابر نظر کارشناسان امر ۳۵۰ میلیون ریال برآورد می‌شود، افزود: بعد از توقیف کامیون این فرد ۴۷ ساله دستگیر و کالاهای کشف‌شده به اداره دامپزشکی شهرستان سرخه منتقل شد.

فرمانده انتظامی استان سمنان بابیان اینکه باند شش نفره سرقت احشام در سمنان با تلاش مأموران نیروی انتظامی منهدم شد، ابراز داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت احشام موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت که در بررسی‌های اولیه ردپای دو سارق سابقه‌دار شناسایی شد.

حسنی ضمن بیان اینکه پس از هماهنگی‌های لازم قضایی و اعزام تیم عملیاتی برای دستگیری سارقان در اقدامی غافلگیرانه این دو متهم دریکی از استان‌های هم‌جوار دستگیر شدند، تصریح کرد: این دو سارق در بازجویی‌های خود به پنج فقره سرقت احشام و یک فقره سرقت اماکن خصوصی با مشارکت چهار نفر دیگر در سطح شهرستان سمنان اعتراف کردند.

وی بابیان اینکه ارزش ریالی اموال کشف‌شده برابر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد شده است، افزود: از شهروندان تقاضا می‌شود در صورت هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی گزارش کنند تا موضوع مورد رسیدگی واقع شود.