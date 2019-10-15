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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۰:۵۷

با تصویب اعضای شورای شهر؛

مصوبه خاک خورده اعطای نشان های شهروندی، عملیاتی می شود

مصوبه خاک خورده اعطای نشان های شهروندی، عملیاتی می شود

اعضای شورای اسللامی شهر تهران، امروز یک فوریت اجرایی کردن مصوبه خاک خورده اعطای نشان های شهروندی پس از ۹ سال را عملیاتی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران یک فوریت طرح اصلاحیه مصوبه اعطای نشان شهروندی در تهران را بررسی و با ۱۶ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به تصویب رساندند.

محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ۱۸نفر از اعضای شورای شهر یک فوریت این طرح را امضاء کرده اند، اظهار داشت: در سال ۸۹، مصوبه ای با این مضمون در شورای شهر مصوب شد که متأسفانه بعد از گذشت ۹ سال این مصوبه اجرایی نشده است. پس از تذکر آقای سالاری نسبت به این موضوع، رئیس شورا از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی خواست هرچه سریعتر نسبت به عملیاتی تر کردن این مصوبه، اقدام کنیم.

وی افزود: با توجه به این موضوع یک فوریت این مصوبه تهیه شده است. از جمله دلایل آن نیز جبران عدم اجرای مصوبه سال ۸۹ تحت عنوان «اعطای نشان های شهروندی به مدت ۹ سال، تسریع در اصلاح و تصویب دستورالعمل موضوع تبصره یکم انتخاب افراد دارای شرایط اعطای نشان شهروندی و از دست دادن فرصت اعطای نشان شهروندی به شهروندان شایسته تهران در بزنگاه های مقتضی» است.

کد مطلب 4747296

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