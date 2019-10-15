مصوبه خاک خورده اعطای نشان های شهروندی، عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران در یکصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای شهر تهران یک فوریت طرح اصلاحیه مصوبه اعطای نشان شهروندی در تهران را بررسی و با ۱۶ رأی موافق و ۲ رأی مخالف به تصویب رساندند.

محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ۱۸نفر از اعضای شورای شهر یک فوریت این طرح را امضاء کرده اند، اظهار داشت: در سال ۸۹، مصوبه ای با این مضمون در شورای شهر مصوب شد که متأسفانه بعد از گذشت ۹ سال این مصوبه اجرایی نشده است. پس از تذکر آقای سالاری نسبت به این موضوع، رئیس شورا از کمیسیون فرهنگی و اجتماعی خواست هرچه سریعتر نسبت به عملیاتی تر کردن این مصوبه، اقدام کنیم.

وی افزود: با توجه به این موضوع یک فوریت این مصوبه تهیه شده است. از جمله دلایل آن نیز جبران عدم اجرای مصوبه سال ۸۹ تحت عنوان «اعطای نشان های شهروندی به مدت ۹ سال، تسریع در اصلاح و تصویب دستورالعمل موضوع تبصره یکم انتخاب افراد دارای شرایط اعطای نشان شهروندی و از دست دادن فرصت اعطای نشان شهروندی به شهروندان شایسته تهران در بزنگاه های مقتضی» است.