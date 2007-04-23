رضایتمندی 70 درصدی از خدمات پرستاری در بیمارستان ها / تاخیر 8 ماهه وزارت بهداشت در پرداخت کارانه پرسنل

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی امروز در گردهمایی روسای هئیت مدیره سازمان نظام پرستاری در تالار امام مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) گفت: فعالیت ها در زمینه نظام سلامت باید به صورت گروهی انجام شود چرا که تک روی در این مورد منجر به شکست خواهد شد و رکن اصلی این گروه نیز پرستاران هستند.

وزیر بهداشت و درمان افزود: 60 هزار نفر از مجموعه وزارت بهداشت را پرستاران و گروه های واسبته به آن تشکیل می دهند که در کنار 15 هزار نفر پزشک، نسبت پرستاران به پزشکان یک به 4 است و عمده خدمات بهداشت و درمان در سیستم و کیفیت نیز به فعالیت پرستاران مربوط می شود.

لنکرانی گفت: یکی از مهم ترین نقاطی که باید در مورد آن فعالیت جدی صورت گیرد و با وجود انجام فعالیت های مناسب هنوز موفقیت مورد نظر حاصل نشده، ارتقای جایگاه پرستاری است.

وی اظهار داشت: هم اکنون نگاه بیمار محوری در کشور وجود دارد که در صورت تغییر آن به نگاه سلامت محور، کیفیت خدمات در نظام سلامت ارتقاء می یابد.

لنکرانی با تاکید بر اینکه در نظام سلامت باید جایگاه هر حرفه ای مشخص شود، گفت: تعریفی که هم اکنون برای پرستار وجود دارد تعریف پرستار بیمارستانی است و نشان دهنده این است که نگاه ما، سلامت محور نیست. بنابراین برای ایجاد این نگاه باید به پزشک سلامت، آموزش عمومی، ارتقای سلامت و خدمات مشاوره ای توجه کرد.

وی با بیان اینکه هماهنگی های بین بخشی و یا بازنگری در ساختارهای نظام سلامت از راه حل های حل مشکلات نگاه بیمار محور است، گفت: دولت امسال 5 درصد افزایش را در مورد ضرایب حقوقی تصویب کرد تا فوق العاده حقوق ها در مورد افرادی با حقوق زیر 300 هزار تومان و بالای 600 هزار تومان تعدیل شود.

وزیر بهداشت ادامه داد: در سال گذشته 680 میلیارد تومان کسری بودجه در مورد حقوق و مزایای کارکنان بهداشت و درمان وجود داشت که با طرح یک فوریتی در مجلس، 503 میلیارد تومان آن جبران شد و با وجود اینکه میزان کسری بودجه وزارت بهداشت در این زمینه کم شده اما همچنان این وزارتخانه بدهی دارد.

وی افزود: وزارت بهداشت به لحاظ پرداخت کارانه ها عقب است به گونه ای که به طور متوسط 5/7 تا 8 ماه از پرداخت کارانه های کارکنان عقب افتاده است. همچنین وزارت بهداشت به لحاظ اضافه کاری کارکنان نیز یک ماه عقب است.

لنکرانی با اشاره به مدیریت بهینه در وزارت بهداشت گفت: مدیریت و تدبیر به معنی کاهش اضافه کاری و پرداخت ها با پرسنل نیست بلکه به معنی استفاده حداکثری از امکانات موجود است تا با تدبیر کیفیت خدمات افزایش یابد و رضایتمندی مردم حاصل شود.

وی با تاکید بر پیگیری وزارت بهداشت برای افزایش سهم سلامت از درآمد ملی کشور، گفت: باید تلاش برای بهبود مدیریت و کیفیت فعالیت ها در کنار پیگیری های مربوط به افزایش سرانه درمان صورت گیرد که این کار نیز باید با فرمول خاص خود در هر بیمارستان و درمانگاه صورت گیرد.

وزیر بهداشت گفت: برای بهبود مدیریت، وزارت بهداشت، اختیار سنجش وضعیت هر بیمارستان را به هیئت امنای دانشگاه های علوم پزشکی داده است تا بر اساس اختیارات خود کادر پزشک و پرستار مورد نیاز خود را تکمیل کنند تا رضایتمندی بیماران نیز با در نظر گرفتن شرایط خاص هر بیمارستان حاصل شود.

وی تصریح کرد: با توجه به منابع محدود، موارد مهم و موثر نظیر سختی کار که برای پرستاران از 5 تا 65 درصد بود مورد توجه قرار گفت که در جلسه هئیت امنا با حمایت رئیس جمهوری درصد سختی کار برای پرسنل بهداشت و درمان شاغل در بخش های روانی و سوختگی به 100 درصد افزایش یافت.

لنکرانی با اشاره به اینکه حق نوبت کاری به 2 برابر افزایش یافته است، گفت: بر اساس قانون فقط 65 درصد پرسنلی که حداقل امتیاز 600 را کسب کنند می توانستند از مزایای ارتقای شغلی بهره مند شوند که این عادلانه نبود و در صورتی هم که می خواستیم آن را به 100 درصد برسانیم باید اعتبار 80 میلیارد تومانی برای آن در نظر می گرفتیم بنابراین قرار شد بر اساس امتیازهای کسب شده درصدهای مختلفی برای پرسنل در نظر گرفته شود تا همه از این مزایا بهره مند شوند.

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه توسعه باید هزینه های رفاهی به صورت غیر نقدی به کارکنان پرداخت شود که امسال قرار شد هر دانشگاهی بررسی های لازم را در مورد این هزینه ها نظیر هزینه رفت و آمد پرسنل انجام دهد تا در صورت لزوم به صورت نقدی و یا به شیوه قبل اجرا شود.