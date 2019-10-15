به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین کنگره‌ بین‌المللی هیپنوتیزم و نخستین کنگره آسیایی هیپنوتیزم با حضور یک هزار شرکت کننده و اندیشمندان و صاحب نظران از ۲۴ کشور جهان از امروز ۲۳ مهرماه به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد آغاز به کار کرد.

در این مراسم مهدی فتحی دبیر ششمین کنگره‌ بین‌المللی هیپنوتیزم اظهار کرد: در این کنگره شرکت‌کنندگانی از کشورهای مختلف جهان از جمله چین، ژاپن، اندونزی، پاکستان، ارمنستان، عراق، افغانستان، ترکیه، نروژ، دانمارک، گرجستان، آلمان، بلژیک، اتریش، سوئد، سوییس، فنلاند، لهستان، ایتالیا، فرانسه، آفریقای جنوبی، مکزیک، اوروگوئه و ایران حضور دارند و در مورد آخرین دستاوردهای حوزه هیپنوتیزم بالینی با یکدیگر تبادل نظر خواهند کرد.

وی افزود:۵۰ سخنرانی در زمان برگزاری کنگره سخنرانی خواهند داشت و نظرات و دیدگاه‌های خود را ارائه می‌دهند. از دیگر برنامه‌های این کنگره می‌توان به برگزاری ۲۸ کارگاه آموزشی علمی و عملی اشاره کرد.

فتحی تصریح کرد: اعضا و رؤسای ۱۴ انجمن رسمی هیپنوتیزم از جمله انجمن جهانی هیپنوتیزم، انجمن هیپنوتیزم اروپا و انجمن کشورهای ایتالیا، اتریش، ترکیه ، فرانسه و لهستان در این کنگره حضور دارند. مخاطبین این کنگره طیف وسیعی از رشته‌ها شامل دندانپزشکان، پزشکان، روانشناسان، روانپزشکان، پرستاران و ماماها را در برمی‌گیرد و می توانند در این رویداد علمی حضور داشته باشند.

دبیر ششمین کنگره‌ بین‌المللی هیپنوتیزم ابراز کرد: آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ایران به لحاظ سطح دانش هیپنوتیزم در زمره برترین کشورهای جهان هستند، همچنین ایران از جایگاه بالایی در حوزه درمان با استفاده از هیپنوتیزم در دنیا برخوردار است.

فتحی اظهار کرد: کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و ایران به لحاظ برخورداری از متخصصان هیپنوتیزم بالینی، شمار پژوهش‌های علمی در این حوزه و نیز تعداد عمل‌های جراحی با استفاده از هیپنوتیزم در سطح جهان برتر شناخته شده‌اند.

گفتنی است، ششمین کنگره‌ بین‌المللی هیپنوتیزم و نخستین کنگره آسیایی هیپنوتیزم از امروز ۲۳ تا ۲۶ مهرماه در مشهد ادامه خواهد داشت.