به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری صبح سه شنبه در شورای برنامه ریزی، توسعه و اقتصاد مقاومتی لرستان در سخنانی با اشاره به ارزیابی ۴۶ هزار و ۶۰۰ واحد سیل زده در لرستان، اظهار داشت: در نهایت ۳۵ هزار واحد خسارت دیده بودند و به بانک ها معرفی شدند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد ۲۰ هزار واحد تعمیری بودند که ۱۸ هزار مورد از آنها تعمیر و ما بقی در حال تکمیل هستتد، گفت: ۱۳ هرار واحد احداثی بودند که از این تعداد هزار و ۵۰۰ واحد بهره برداری شده است.

معاون استاندار لرستان با اشاره به اختصاص هزار و ۱۲۵ میلیارد تومان تسهیلات از سوی دولت برای جبران خسارت سیلاب به لرستان، گفت: در حوزه مسکن ۳۳۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض اختصاص پیدا کرده و در این حوزه نیز ۷۴۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

امیری با اشاره به تشکیل ۳۰ هزار و ۸۰۰ پرونده حوزه کشاورزی در سامانه، گفت: تا کنون ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات اختصاص پیدا کرده و ۲۹۰ میلیارد نیز به صورت بلاعوض اختصاص پیدا کرده و از این میزان ۵۰ درصد تخصیص یافته است.

وی با اشاره به خسارت سیلاب به دو هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راههای لرستان، گفت: میزان خسارت به این حوزه ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و این در حالیست که تا کنون ۳۴۶ میلیارد تومان از این میزان تخصیص یافته است.

معاون استاندار لرستان با تاکید بر تخصیص ۵۰ درصد اعتبارات حوزه راه به صورت نقدی، گفت: همچنین ۲۵ میلیارد تومان برای ایمن سازی سد مروک نیاز است.

وی، گفت: برای جابجایی ۱۱ روستای حاشیه سد سیمره ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز بوده و این در حالیست که از این میزان تنها ۱۵۰ میلیارد تومان به صورت اوراق اختصاص پیدا کرده است.