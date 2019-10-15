استارت آپ ها حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری روز سه شنبه در ادامه بازدید از شرکت های دانش بنیان قزوین از اولین باشگاه استارت آپ و کارافرینی شهرداری قزوین بازدید کرد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در جریان این بازدیدها اظهار کرد: حمایت از استارت آپ ها و ایده های خلاقانه در اولویت برنامه های معاونت علمی و فناورانه ریاست جمهوری است.

رئیس بنیاد ملی نخبگان در ادامه همچنین از مرکز رشد خلاقیت و نوآوری بسیج سازندگی در شهر صنعتی البرز قزوین هم دیدن کرد.

معاون رئیس جمهور سپس از اولین باشگاه استارت آپ و کاراآفرینی قزوین آپ بازدید کرد.

حسین خوانساری مدیر باشگاه در این باره گفت: برگزاری همایش و کارگاه تخصصی برای تغییر نگرش کارآفرینی برای دانش آموزان با موضوع ایده و خلاقیت، ایجاد فضای اشتراکی، آشنایی با مدیریت شهری، آموزش کارکنان شهرداریها از اقدامات انجام شده در این باشگاه است.

وی گفت: برپایی شش همایش هفت دورهمی و ارائه خدمات اپلیکیشن رباتیک و کسب و کار و کارآفرینی از کارهای انجام شده است و اگر فعالان این عرصه مشکل بازار و فروش داشته باشند کمک می کنیم.

خوانساری تصریح کرد: برای تکمیل زیست بوم عقد قرارداد و تفاهم نامه داشتیم و تاکنون ۲۰۰ میلیون تومان هزینه شده و تاکنون ۹ پژوهشگر، شش تیم اجرایی، ۱۲ مشاور، هفت کارآفرین و ۱۰ استارت آپ در باشگاه فعال شده است.