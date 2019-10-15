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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۵

نماینده مردم پلدختر در مجلس هشدار داد:

راههای پلدختر در بارندگی دچارمشکل می شوند/دیواره حفاظتی تکمیل نشد

راههای پلدختر در بارندگی دچارمشکل می شوند/دیواره حفاظتی تکمیل نشد

خرم‌آباد- نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه راه‌های پلدختر در بارندگی جدید دچار مشکل می‌شوند، گفت: همچنان دیواره حفاظتی شهر تکمیل نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کاظمی صبح سه شنبه در شورای برنامه ریزی، توسعه و اقتصاد مقاومتی لرستان در سخنانی با بیان اینکه ۸۰ درصد واحدهای سیل زده در پلدختر تعمیری بودند که خوشبختانه بخش عمده ای از آنها تعمیر شده است، اظهار داشت: اما واحدهای احداثی نیازمند تسریع در تکمیل هستند.

وی با تاکید بر ایتکه راههای پلدختر به صورت موقت مرمت شده اند و با بارندگی به طور حتم دچار مشکل خواهند شد، گفت: همچنین ضرورت دارد که پرداخت خسارت های حوزه کشاورزی تسریع یابد.

نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر عملیاتی شدن دیواره حفاظتی شهر پلدختر، گفت: اگر این دیواره احداث نشود همه سرمایه گذاری های صورت گرفته دوباره از بین خواهند رفت.

کد مطلب 4747377

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