به گزارش خبرنگار مهر، بهرام آقاخانی پیش از ظهر سه شنبه در مجمع انتخاباتی هیئت بدمینتون استان اردبیل عنوان کرد: چنانچه ساختار هیئتهای ورزشی به صورت ناقص تشکیل شود، در اجرای برنامهها نیز به مشکل برخواهیم خورد.
وی ادامه داد: نیازمند برخورداری از ساختار قوی هیئتهای ورزشی استان با بهره مندی از کارشناسان مجرب، جوانان با انگیزه و پیشکسوتان دارای برنامه هستیم تا با تشکیل چنین گروههایی برنامهها با کیفیت و انسجام مورد انتظاری پیش برده شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل در ادامه تصریح کرد: یکی از بازوان مهم توانمندسازی هیئتهای ورزشی، ورزشکاران موجود در شهرستانها بوده و نباید در این راستا از توجه به ورزش شهرستانها غفلت کرد.
آقاخانی بر ضرورت جدی گرفتن اصول آموزشی در تمامی رشتهها تأکید کرد و افزود: همگانی کردن رشتههای مختلف ورزشی از جمله بدمینتون میتواند به عنوان راهکاری برای فراگیرسازی این رشته و جذب بیشتر علاقه مندان شود.
وی توسعه ورزش همگانی را از جمله رویکردهای مهم ابلاغ شده از سوی وزارت ورزش به تمامی استانها دانست و یادآور شد: برای همگانی کردن رشتههای ورزشی باید از مشارکت شهرداری و فرمانداریها در نقاط مختلف استان بهره گرفت.
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