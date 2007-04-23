افزایش تلفات تصادفات در صورت نبود سیستم هوشمند کنترل ترافیک / حرکت لاک پشتی افتتاح بزرگراه ها و آزاد راه ها در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علیرضا اسماعیلی امروز در نشست خبری با اشاره به مشکلات پلیس راه کشور در برقراری و تامین امنیت و آرامش در سفرهای جاده ای، اظهار داشت: بسیاری از مشکلات موجود ما در حوزه ترافیک به زمان جنگ و پس از آن بر می گردد چرا که پس از جنگ بخش اعظم منابع کشور به سمت بازسازی مناطق آسیب دیده صرف شد و انجام اقدامات زیرساخت در حوزه ترافیکی مورد غفلت واقع شد.

وی تصریح کرد: بیشتر اتوبان ها و جاده های پر ترافیک کشور نظیر جاده های شمال ، قدمت 4 تا 7 دهه دارد ضمن اینکه بسیاری از آزادراه ها موجود نیز فقط به لحاظ نام به آزاد راه شبیه بوده و بسیاری از ویژگی های استاندارد یک آزاد راه را ندارند.

رئیس پلیس راه نیروی انتظامی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر جاده های یک بانده نیاز به دو باند شدن دارند و عمدتا تصادفات در این جاده ها رخ به رخ اتفاق می افتد لذا با توجه به ویژگی های راه ها و فرهنگ ترافیکی مردم، بالا بودن آمار تلفات ناشی از تصادفات جاده ای امری طبیعی و بدیهی است.

اسماعیلی گفت: بر اساس آمار سال 84، تنها 4/1 درصد از مجموع راه های کشور، آزاد راه و حدوده 5 درصد آن بزرگراه بوده است و این در حالی است که 7 درصد حمل و نقل بین شهری به صورت ریلی، 3 درصد هوایی و 90 درصد از طریق زمینی انجام می شود.

وی از طولانی شدن زمان اتمام پروژه های آزاد راه تهران - شمال و زنجان - تبریز ابراز نگرانی کرد و گفت: متاسفانه این آزاد راه ها بیش از10 سال است که معطل مانده ضمن اینکه ظرفیت جاده های شمالی کشور تناسبی با افزایش حجم سفرهای مردمی به این مناطق را نداشته و همین امر در افزایش تصادفات مشکل ساز شده است.

رئیس پلیس راه ناجا، لزوم برخورداری از ترافیک سالم را وجود کیفیت مطلوب در بخش راه ها، وسایل نقلیه و اصلاح رفتارهای ترافیکی کاربران جاده ای دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر در هر سه حوزه وضعیت خوبی نداریم طوریکه استمرار چنین شرایطی در آینده مشکل ساز خواهد بود.

اسماعیلی معتقد است: برای کاهش تصادفات رانندگی در جاده ها و به تبع آن کاهش تلفات ناشی از آن، صرفا چینش نیروهای پلیس راه در جاده ها و تشدید اعمال قانون و برخورد با متخلفان کارساز نیست چرا که بررسی علل موفقیت سایر کشورها در حوزه ترافیکی نشان دهنده این است که این کشورها علاوه بر چنین برنامه هایی در بخش تجهیز سیستم های کنترلی پلیس به سیستم های هوشمند و الکترونیکی و نیز اصلاح رفتارهای ترافیکی اقدامات موثری داشته اند.

وی ابراز داشت: هر قدر در این مسیر دیرتر گام برداریم به تبع باید انتظار بیشتری نسبت به افزایش تلفات ناشی از تصادفات رانندگی را داشته باشیم .

به اعتقاد اسماعیلی، همواره در جاده های کشور اگر پلیس باشد تخلفی اتفاق نمی افتد اما به محض خارج شدن وسایل نقلیه از ناحیه دید ماموران پلیس راه، احتمال انجام رفتارهای مخاطره آمیز و تخلفات رانندگی بسیار بالاست بطوریکه هر تیم پلیس راه می تواند تا شعاع 30 کیلومتری را پوشش داده ضمن اینکه شعاع دیدی تا محدوده 2 کیلومتری دارد بنابراین تحت چنین شرایطی باز هم 28 کیلومتر از منظر دید پلیس به دور است.

رئیس پلیس راه نیروی انتظامی یادآور شد: به طور معمول اغلب تصادفات رانندگی در فاصله 2 کیلومتری از پاسگاه های و تیم های پلیس راه اتفاق می افتد. همچنانکه در نوروز امسال نیز دالانی از نیروی انسانی پلیس راه در سطح جاده های کشور ایجاد شد اما باید در نظر داشت که چنین اقداماتی به صورت مستمر موجب فرسودگی نیروهای پلیس راه و نیز تحمیل هزینه بسیار سنگین به این بخش بوده و امکان پذیر نیست.

اسماعیلی با بیان اینکه در نوروز هر سال 20 درصد حجم سفرهای نوروزی نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش می یابد، تصریح کرد: دیگر اعمال روش های سنتی و بهره گیری از نیروی پلیس در جاده های کشور جواب نمی دهد ضمن اینکه تجهیز راه ها به سیستم های کنترل هوشمند با دقت بسیار بالاتری می تواند تخلفات را ثبت و ضبط کند در این صورت هیچ راننده متخلفی نمی تواند خلاف خود را کتمان کند.

وی با تاکید بر فراهم آوردن شرایط بازدارنده برای رانندگان در کشور اظهار کرد: بررسی سیستم های کنترل ترافیکی کشورهای پیشرفته نشانگر این امر است که مراقبت های الکترونیکی، تجهیز بزرگراه ها، آزادراه ها و جاده های اصلی به سیستم های اپتیک، دوربین ها، GPS ها و سیستم های هشداردهنده پلیس نقش بسزایی در مراقبت دقیق پلیس از جریان های ترافیکی داشته و شرایط بازدارنده ای برای تمامی رانندگان فراهم می آورد.

رئیس پلیس راه نیروی انتظامی در ادامه با اشاره به ایمن نبودن خودروهای تولید داخل، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه وسایل نقلیه ایمنی یکی از مهمترین فاکتورها در کاهش تصادفات است اما همچنان صنعت خودروی ما برای تولید خودروهای مجهز به سیستم ایربک و ترمز ABS روند کندی را در پیش گرفته است.

به گفته اسماعیلی، افزایش کمی تولید خودرو در کشور قابل تقدیر است اما تغییر خاصی در افزایش کیفیت تولیدات خودرو صورت نگرفته و این دو امر متناسب با یکدیگر رشد ندارند.

وی در رابطه با تاثیر مستقیم رفتارهای غلط ترافیکی بر افزایش تصادفات افزود: متاسفانه درایران بیشتر رفتارهای ترافیکی ما مشکل دارد طوریکه در ایام نوروز علت بسیاری از تصادفات سرعت غیرمجاز، انحراف به چپ و رانندگی در هنگام خواب آلودگی و خستگی بوده است.

رئیس پلیس راه ناجا در پایان گفت: فرهنگ سازی در حوزه ترافیکی یکی از اموری است که طی 5 سال اخیر توانسته تغییرات قابل ملاحظه ای را در اصلاح رفتارهای ترافیکی مردم اعمال کند اما همچنان در مقایسه با کشورهای توسعه یافته، عقب هستیم و جبران این عقب ماندگی نباید مطابق قبل و با همان سرعت و کیفیت قبلی پیگیری شود.