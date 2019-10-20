کمیسیون شوراها ایرادات طرح اصلاح قانون انتخابات را رفع کند

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون انتخابات با توجه به انتقاد آیت‌الله جنتی از مسکوت ماندن این طرح، گفت: مجلس، ۸ ماه از وقت خود را صرف اصلاح موادی از قانون انتخابات کرد و درست نیست که ما وقت خود را به بررسی یک طرح اختصاص دهیم اما در نهایت به نتیجه نرسد.

وی با اشاره به رد بخشی از طرح اصلاح قانون انتخابات از سوی شورای نگهبان، افزود: مسکوت کردن یک طرح پس از ایرادات شورای نگهبان به صلاح کشور و به ویژه مجلس با توجه به اینکه وقت خود را صرف بررسی آن کرده، نیست.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه مسکوت ماندن این طرح باعث شده که برخی افراد تهمت‌هایی را به نمایندگان مجلس بزنند، تصریح کرد: متاسفانه این روزها بحث‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه ممکن است نمایندگان به دلیل منافع خودشان طرح اصلاح قانون انتخابات را بررسی نکنند که بنده قسم می‌خورم این چنین نیست و برخلاف ادعای این افراد، نمایندگان به دنبال فراهم کردن شرایط لازم برای خود در انتخابات نیستند.

نعمتی با بیان اینکه ما بارها در هیئت رئیسه مجلس درباره اصلاح قانون انتخابات جلسه برگزار کرده‌ایم، گفت: کمیسیون شوراها و امور داخلی باید هر چه سریعتر طرح اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار دهد و ایرادات شورای نگهبان به این طرح را برطرف کند.