انجمن هنرمندان ميراث فرهنگي فاجعه زلزله بم را به مردم و جامعه هنري تسليت گفت

به گزارش خبرگزاري "مهر" از انجمن ميراث هنر، اين اطلاعيه خواستار حضور گسترده عموم هموطنان و جامعه هنري کشور در ياري از آسيب ديدگان زلزله بم شد .

نويسندگان اين اطلاعيه، تعامل ، همدلي و ايجاد هماهنگي در ياري رساني به آسيب ديدگان از زلزله توسط جامعه هنري کشور را در کاهش دردها وآلام زلزله زدگان موثر دانستند.

زمين لرزه اي با قدرت 3/6 درجه در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) روزجمعه شهرستان بم در استان کرمان را لرزاند و خسارتهاي جاني و مالي فراواني برجاي گذاشت .