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۶ دی ۱۳۸۲، ۱۷:۰۴

انجمن هنرمندان ميراث فرهنگي فاجعه زلزله بم را به مردم و جامعه هنري تسليت گفت

انجمن هنرمندان ميراث فرهنگي (ميراث هنر ) روز شنبه در اطلاعيه اي فاجعه زلزله غمبار شهرستان بم را به مردم ، هنرمندان ، اهل قلم تسليت گفت .

به گزارش خبرگزاري "مهر" از انجمن ميراث هنر،  اين اطلاعيه  خواستار حضور گسترده عموم  هموطنان و جامعه هنري کشور در ياري از آسيب ديدگان زلزله بم شد .
نويسندگان اين اطلاعيه، تعامل ، همدلي و ايجاد هماهنگي در ياري رساني به آسيب ديدگان از زلزله  توسط جامعه هنري کشور را در کاهش دردها وآلام زلزله زدگان موثر دانستند.
زمين لرزه اي  با قدرت 3/6 درجه در مقياس امواج دروني زمين (ريشتر) روزجمعه شهرستان بم در استان کرمان را لرزاند و خسارتهاي جاني و مالي فراواني برجاي گذاشت .

کد مطلب 47474

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