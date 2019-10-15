مسمومیت غذایی ۶۰ دانشجوی دانشگاه علم و صنعت

معید مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: حدود ۶۰ نفر از دانشجویان علم و صنعت با علائم تب بالا و دل درد به درمانگاه مراجعه کرده اند.

وی افزود: در درمانگاه مشخص شد این دانشجویان دچار مسمومیت غذایی شده اند.

مهدیان با اشاره به اینکه این اتفاق یک بار دیگر در تیرماه امسال برای دانشجویان رخ داده بود، گفت: بار قبل ۷_۸ دانشجو مسموم شدند.

وی ادامه داد: در خصوص تغییر پیمانکار سلف سرویس، تذکر داده بودیم ولی اقدامی صورت نگرفت.

دبیر شورای صنفی دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: امروز در نامه ای به رئیس دانشگاه رسما درخواست خود را مبنی بر تغییر پیمانکار ارائه خواهیم داد و در صورتی که موافقت نشود تجمع خواهیم کرد.