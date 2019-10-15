به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عدل صبح سه شنبه در شورای برنامه ریزی، توسعه و اقتصاد مقاومتی لرستان با بیان اینکه بعد از وقوع سیل قرارگاه بازسازی به دستور رئیس جمهور ایجاد شد، اظهار داشت: تا کنون هشت هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش های مختلف اختصاص پیدا کرده است.

وی گفت: همچنین پنج هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات هزینه ای و پنج هزار میلیارد تومان از محل اعتبارات تملکی برای جبران خسارت های سیل اختصاص پیدا کرده است.

معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر اینکه طی هفته آینده هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت های سیل در حوزه های کشاورزی، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان پرداخت خواهد شد، گفت: برای جبران خسارت های سیل در حوزه کشاورزی کشور دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تصویب شده که از این میزان ۵۰ درصد تخصیص یافته است.

عدل افزود: برای حوزه بنیاد مسکن سه هزار میلیارد تومان به تصویب رسید که از این میزان ۹۳ درصد تخصیص پیدا کرد و برای حوزه راه هزار و ۵۰۰ مبلیارد به تصویب رسید که ۸۰ درصد آن تخصیص یافته است.

وی، گفت: همچنین برای حوزه زیرساخت های شهری هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تصویب شد که از این میزان نیز ۵۰ درصد تاکنون تخصیص یافته است.