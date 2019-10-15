به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری ظهر سهشنبه در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بسطام ضمن بیان اینکه رسیدگی به مشکلات مردم ازجمله مواردی که همواره مورد تأکید استاندار قرار دارد، ابراز داشت: با توجه به اینکه یکی از گلایههای موجود کمبود زیرساختهای بهداشتی و درمانی است لذا ارتقاء سطح درمانگاه بسطام از طریق دانشگاه علوم پزشکی شاهرود پیگیری میشود.
وی ضمن بیان اینکه طرح جداسازی آب شرب از آب نگهداری فضای سبز شهری، اقدام پسندیده و ارزشمندی محسوب میشود، افزود: برای مساعدتهای لازم در اجرای این طرح پیگیریهای لازم صورت میگیرد تا اینگونه پروژهها با جدیت و سرعت بیشتری به اتمام برسند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان بابیان اینکه مقوله ساختمان مدیریت بحران و همچنین استخر ورزشی این منطقه، از مباحث و مواردی که بهصورت ویژه پیگیری میشود، ابراز داشت: ایجاد این زیرساختها میتواند باعث امید افزایی و توجه به ظرفیت جوانان شود لذا امیدواریم بهزودی شاهد رفع موانع باشیم.
فخری ضمن بیان اینکه شهرداری باید دقت داشته باشد تا درهرصورت حق مردم بهموقع پرداخت شود، تصریح کرد: بسطام شهری زیبا، تاریخی، باستانی و دارای جذابیتها و ظرفیتهای بسیار مطلوبی که میطلبد تا برای توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر این شهر، تلاشهای جدیتری صورت گیرد.
وی ضمن بیان اینکه پیگیری مصوبات در دستور کار قرار دارد، افزود: برای پیگیری و رفع مسائل شهر تلاشهای بیشتری میبایست صورت گیرد که ما نیز در استانداری تمام همت خود را به کار خواهیم بست تا موارد لازم زودتر به نتیجه برسد.
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