به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران برای حمایت از پلتفرم های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات و شناسایی پلتفرم های برتر در حوزه های مختلف فراخوان منتشر کرد.

این سازمان در نظر دارد به منظور حمایت از پلتفرم های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات به شناسایی پلتفرم های برتر در حوزه های مختلف (حداکثر ۳ پلتفرم در هر حوزه) بپردازد.

با همین هدف از پلتفرم‌های واجد شرایط دعوت شده که به منظور کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از این حمایت ها به سایت www.irankarfa.ir/landing مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری سی‌ام مهرماه نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند.