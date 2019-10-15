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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۱۰

توسط سازمان فناوری اطلاعات؛

پلتفرم های برتر کسب وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات شناسایی می‌شوند

پلتفرم های برتر کسب وکار مبتنی بر فناوری اطلاعات شناسایی می‌شوند

فراخوان شناسایی پلتفرم های برتر کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری اطلاعات ایران برای حمایت از پلتفرم های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات و شناسایی پلتفرم های برتر در حوزه های مختلف فراخوان منتشر کرد.

این سازمان در نظر دارد به منظور حمایت از پلتفرم های کسب و کار مبتنی بر فناوری اطلاعات به شناسایی پلتفرم های برتر در حوزه های مختلف (حداکثر ۳ پلتفرم در هر حوزه) بپردازد.

با همین هدف از پلتفرم‌های واجد شرایط دعوت شده که به منظور کسب اطلاعات بیشتر و بهره‌مندی از این حمایت ها به سایت www.irankarfa.ir/landing مراجعه و حداکثر تا پایان وقت اداری سی‌ام مهرماه نسبت به تکمیل فرم مربوطه اقدام کنند.

کد مطلب 4747450

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