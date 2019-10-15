پیاده روی جاماندگان اربعین در امامزادگان کرمان برگزار می شود

روح الله رستمی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراسم عزاداری روز اربعین حسینی در آستان مقدس ۸۰ بقعه و امامزاده شاخص استان کرمان برگزار می شود.

وی گفت: یکی از اقدامات فرهنگی و مهمی که طی چند سال گذشته به تاسی از پیاده روی اربعین در عراق در حال انجام است و مورد توجه مردم قرار گرفته پیاده روی حرم تا حرم در آستان امامزادگان عظیم الشان است.

رستمی نژاد ادامه داد: در همین راستا حرکت کاروان های پیاده روی حرم تا حرم در جوار امام زادگان شهرهای جوپار، سیرجان، زرند، منوجان و راین برگزار می شود.

مسئول روابط عمومی اوقاف و امور خیریه کرمان با اشاره به برگزاری مراسم قرائت زیارت اربعین در اماکن متبرکه استان کرمان در روز اربعین اظهار کرد: اقامه نماز جماعت، مراسم سخنرانی و اطعام از جمله برنامه های این حرکت فرهنگی در امامزادگان استان است.

مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف استان کرمان با اشاره به برنامه های اوقاف در دهه آخر ماه صفر افزود: در سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) ویژه برنامه لبیک یا رسول الله (ص) برگزار و در سالروز شهادت امام رضا (ع) برنامه های ویژه ای در اماکن متبرکه استان برگزار می شود.