تیم ملی را در سخت ترین شرایط تحویل گرفتیم / برنامه های کادر فنی صرفا چند کاغذ نیست

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست خبری که در محل آکادمی ملی المپیک برگزار شد امیرقلعه نویی با ارائه گزارشی ازعملکرد این کادر در دوران فعالیت شان خاطرنشان کرد: من و دیگر اعضای کادر فنی تیم ملی حدود 18 نفر هستیم که هشت ماه است مشغول فعالیت هستیم . در این مدت 62 بازیکن را به اردوهای مختلف تیم ملی دعوت کرده ایم که 20 نفر از آنها برای نخستین بار حضور در اردو را تجربه می کردند.

سرمربی تیم ملی فوتبال ادامه داد: علاوه بر توجه به برنامه های کوتاه مدت و موفقیت در بازیهای تیم ملی به دنبال آن بودیم تا آینده تیم ملی را هم تضمین کنیم.

وی ادامه داد: تیم ملی برای همراهی لژیونرها اصرار و تاکیدی نداشته و با اینکه اعتقاد داریم درتیم ملی به وجود آنها نیازاست اما هر زمانی که تمایلی برای حضور آنها در اردو نبوده است اصرارنکرده ایم. اعتقاد داریم با حضور بازیکنان جوان بتوانیم یک تیم ملی قدرتمند بسازیم و در تاریخ 25 خرداد سالجاری ترکیبی از بازیکنان جوان را برای حضوردر تورنمنت اردن به اردو فرا می خوانیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به جلسات کادر فنی تیم ملی در روزهای دوشنبه گفت: به این خاطر جلسات را در روزهای دوشنبه برگزار می کنیم که با آگاهی کامل از نتایج لیگ داخل و لیگ های خارج از کشور برآورد کاملی از بازیکنان داشته باشیم.

وی درخصوص بازیهای تدارکاتی تیم ملی گفت: ما به عنوان اعضای کادر فنی برنامه ها بازیها را به فدراسیون فوتبال ارائه می کنیم اما اجرایش با فدراسیون است. حدود دو ماه پیش برنامه را در اختیار فدراسیون قرار دادیم که در آن سه بازی تدارکاتی با معیار سخت، متوسط و آسان پیش بینی شده بود. من اعتقاد دارم تنها در بازیهای دشوار است که عیار تیم ملی به خوبی مشخص می شود و تاکید دارم که پیش ازسفر تیم ملی در تاریخ 11 تیرماه یک دیدار تدارکاتی را با تیمی مطرح برگزار کنیم.

قلعه نویی در ادامه گزارش خود به خبرنگاران از برپایی اردوی تیم ملی درمالزی خبر داد و گفت: برای برپایی اردوی تدارکاتی قبل از حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا از چند کشور استعلام کرده ایم اما در نهایت با توجه به روحیات بازیکنان و تطبیق پذیری آنها با شرایط جوی مالزی تصمیم بر آن گرفتیم که یک هفته پیش از آغاز مسابقات جام ملتهای آسیا اردوی آماده سازی نهایی را در مالزی برپا کنیم. این اردو از 13 تا 20 تیرماه برگزار می شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به عملکرد این تیم در 13 بازی گذشته گفت: در این بازیها که 9 دیدار از آنها تیم مهمان بوده ایم توانسته ایم 13 گل بزنیم و 3 گل دریافت کنیم. در بازیهای خانگی نیز6 گل به ثمر رسانده ایم و سه بار دروازه مان گشوده شده است. این نشان می دهد که تیم ملی از نظر ساختار دفاعی تقویت شده و شرایط ایده الی دارد . در فوتبال ما با توجه به تکنیکی بودن بازیکنان اگر مشکل ساختار دفاعی برطرف شود مسائل و مشکلات خط حمله نیز با توجه به توانایی بازیکنان از بین خواهد رفت.

قلعه نویی درادامه نشست خود با خبرنگاران با دفاع از عملکرد حسن رودباریان گفت: رودباریان 585 دقیقه برای تیم ملی بازی کرده و در این مدت هیچ گلی دریافت نکرده است و این یک عملکرد خوب برای رودباریان است که نمی توانیم با این شرایط از او صرفنظر کنیم. دیگر دروازه بانهای تیم ملی هم عملکرد خوبی داشته اند. طالبلو در 315 دقیقه بازی برای تیم ملی 5 گل ، میرزاپور در 180 دقیقه بازی یک گل و رحمتی در یک بازی کامل بدون گل خورده از دروازه تیم ملی حراست کرده اند.

قلعه نویی در پاسخ به این سوال که چرا بازیهای لیگ برتر را کمتر از نزدیک مشاهده کرده است گفت: من بیشتر بازیهایی که در تهران برگزار شده است را از نزدیک تماشا کرده ام و تنها یک بار در بازی نهایی جام حذفی به اصفهان سفر کرده ام. با این حال همکارانم بازیهای تیم های مختلف را به خوبی زیر نظر گرفته اند و از 190 بازی که تا امروز برگزار شده است 130 بازی را از نزدیک تماشا کرده اند و مورد آنالیز کامل قرارداده اند.

وی در ادامه از دعوت ستار زارع به تیم ملی خبر داد و گفت: در نیم فصل نخست برای کلیه تیم ها و بازیکنان پرونده تشکیل دادیم که 45 بازیکن را برای دعوت به اردو مد نظر قراردادیم. زارع نیز با رهایی از بند مصدومیت به این جمع اضافه شده است.

قلعه نویی در خصوص برنامه های 120 صفحه ای تیم ملی گفت : این برنامه 11 پیوست دارد که 6 مورد از آن فنی و 5 مورد بعدی ستادی و پشتیبانی است.

وی با تشکر ازاعضای کادر فنی تیم ملی گفت : طی سه ماه گذشته دوستان من در کادر فنی و جمعی ازکارشناسان برنامه ای تنظیم کرده اند که تمامی برنامه های تیم ملی را تا قبل از آغاز بازیهای جام ملتهای آسیا شامل می شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان یادآور شد: من از زمانی که کار مربیگری را در تیم برق آغاز کرده ام و حتی زمانی که سرمربی استقلال بودم سعی و تلاشم این بوده که تیمم بازیهای زیبایی را ارائه دهد. زیرا اعتقاد دارم که مردم به بازیهای تماشاگر پسند علاقه دارند. اولویت ما در تیم ملی هم این است که ابتدا بازیهای زیبایی را را ارائه کنیم و تلاش ما این است که با ارائه بازیهای قابل قبول نتایج مناسبی کسب کنیم و کارنامه مناسبی از تیم ملی برجای بگذاریم.

قلعه نویی افزود: اعتقاد دارم تا به امروز تیم ملی کارنامه مناسبی از خود برجای نگذشته و هرچند نتایج خوبی کسب کرده ایم اما اعتقاد دارم کارنامه ما نتایجی است که تیم ملی در جام ملتهای آسیا می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی تیم ملی در ادامه نشست خود با خبرنگاران رسانه های گروهی سه شاخصه را برای دعوت از بازیکنان به اردوی تیم ملی برشمرد و اذعان داشت : برای دعوت از بازیکنان سه شاخصه را در نظر داریم : حضور در بازیهای لیگ برتر، حضور و همراهی پررنگ در تمرینات تیم ملی و حضور در پازل تاکتیکی تیم ملی . البته شاخصه سوم برای ما از اولویت بیشتری برخوردار است و از دو اصل دیگر مهم تر است. به همین خاطر بازیکنانی که در تیم هایشان ذخیره هستند به تیم ملی دعوت می شوند.

قلعه نویی تاکید کرد: ما درهمه پست های تیم ملی نه تنها بازیکن کم نداریم بلکه با مشکل بازیکنان آماده روبرو هستیم. من علی سامره را به اردو دعوت کردم اما خودش از حضور در اردو انصراف داد. با این حال مشکلی نیست و می توانیم با دعوت از بازیکنان دیگر این مشکل را حل کنیم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در ادامه این نشست خبری تصریح کرد: در تاریخ اول بهمن ماه برنامه تیم ملی را در اختیار آقای نبی قرار دادیم و ایشان به کمیته انتقالی تقدیم کردند. پیش از آن نیز در دو یا سه جلسه مشکلات این برنامه را بررسی و با نظر کمیته فنی برطرف کردیم. جابجایی هایی در آن صورت گرفت و برنامه کاملی را در اختیار کمیته انتقالی قرار دادیم. این برنامه براساس قابلیت ها و نسبت به شناخت مان از فوتبال ایران تهیه شده است.

وی با تاکید براین نکته که تمام تیم های ملی دنیا صاحب برنامه هستند و این برنامه ضامن موفقیت آنها نیست ادامه داد: گمان نمی کنم صفایی فراهانی درخصوص برنامه های تیم ملی اظهار نظر بدی داشته باشد. البته اعتقاد دارم اگر اشکالی در برنامه ما بود نباید شکل رسانه ای می گرفت. آقای فراهانی به دقت برنامه ایویچ اشاره کرده بودند و من نیز با احترام به ایشان درخواست کردم در روزی که قرار است برنامه تیم ملی به رسانه ها اعلام شود برنامه ایویچ را نیز ارائه کند تا مشکلات برنامه های فعلی را با قوت آن برطرف کنیم.

قلعه نویی ادامه داد: ما در بدترین شرایط تیم ملی را تحویل گرفتیم و توانستیم با مشقات زیاد صعود خود به جام ملتها را قطعی کنیم. بعد از قطعی شدن صعودمان به این رقابتها فرصت داشتیم برنامه ای تدوین کنیم. اعتقاد دارم این یک برنامه برای کادرفنی تیم ملی مهم و با اهمیت است نه چند برگ کاغذ که به رسانه ها تحویل دهیم.

بخش دوم نشست خبری کادر فنی تیم ملی با نمایندگان رسانه های گروهی متعاقبا ارسال خواهد شد.