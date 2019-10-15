استقرار ۴۵ واحد تولیدی دانش بنیان در شهرک های صنعتی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانپور در حاشیه حضور سورنا ستاری" معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان در شهرک صنعتی کاسپین اظهار داشت: در حال حاضر ۴۵ واحد صنعتی و تولیدی دانش بنیان و مستعد دانش بنیان در شهرکها و نواحی صنعتی استان شناسایی شده که از این تعداد ۲۵ واحد به عنوان شرکت دانش بنیان به ثبت رسیده و مابقی در مرحله ثبت نهایی هستند.

وی تصریح کرد: بیشترین آمار شرکتهای دانش بنیان در شهرکهای صنعتی کاسپین و لیا مستقر هستند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان در ادامه یادآور شد : در سفر دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس‌ جمهور به استان و بازدید از چند شرکت دانش بنیان در شهرک صنعتی کاسپین قول مساعدت برای تسریع در بررسی پرونده ۱۹ شرکت مستعد دانش بیان را صادر کرده که به ثبت برسد.

وی تصریح کرد: معاون عملی و فناوری رئیس جمهور از پیگیری جدی موضوع معافیت مالیاتی واحدهای مستقر در شهرک صنعتی کاسپین در خصوص فاصله هوایی به زمینی در آیین نامه اجرایی قانون رفع موانع تولید خبر داده است.

وی افزود: شرکتهای دانش بنیان متقاضی زمین صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی می توانند از امکان پرداخت بخش نقدی بمیزان ۱۰ درصد و یا ۱۰ درصد بخشودگی نرخ حقوق انتفاع برخوردار وهمچنین امکان تقسیط بخش غیر نقدی آنها تا ۴۸ ماه فراهم شده است.

خانپور با اشاره به مشوقها و برنامه های حمایتی برای شرکتهای دانش بنیان گفت: دریافت تسهیلات و معافیت مالیاتی، معافیت عوارض، حقوق گمرکی و سود بازرگانی، ارائه تسهیلات به شرکتهای دانش بنیان جهت تبدیل ایده به محصول و اشتغال دانش آموختگان برتر فناور، حمایت از صادرات محصولات شرکتهای دانش بنیان با هدف توسعه بازار صادراتی، برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی، برگزاری دوره های آموزشی و مهارتی بصورت رایگان و ... از جمله برنامه های حمایتی از این شرکتها است.

رئیس هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی استان میزان سرمایه گذاری واحدهای تولیدی دانش بنیان و مستعد دانش بنیان در شهرکها و نواحی صنعتی استان یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال است که زمینه اشتغال دو هزار و ۱۱۵ نفر را فراهم کرده است.

این واحدهای تولیدی در زمینه محصولات تولیدی مواد دارویی، ماشین آلات بسته بندی غذایی، مواد شیمیایی و رزینی، موتور و دوچرخه، سیل و یاتاقان، مقره سیلیکونی، تجهیزات آزمایشگاهی، مواد زیستی کشاورزی، زئولایت، کپسول آتش نشانی، نساجی و پوشاک، سیستم های روشنایی، فرآورده های دارویی و آرایشی و بهداشتی، قطعات یدکی خودرو، فیلترهای صنعتی، فرآورده های و بسته بندی کشمش و خرما، تولید کننده فرو مولبیدن و نمکهای رنیوم فعالیت دارند.