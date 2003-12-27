بسيج به ياري دردمندان حادثه بم مي شتابد

به گزارش خبرنگار"مهر" بسيج ورزش کشورباانتشاربيانيه اي ازتمامي آحاد مردم بويژه بسيجيان هميشه درصحنه خواست تا در لبيک به پيام مقام معظم رهبري وبراي ياري رساندن به مصدومان زلزله بم به کمک هموطنان خود بشتابند. دراين بيانيه آمده است: حادثه زلزله بم درکرمان همه هموطنان عزيزرا درياري رساندن به مصيبت ديدگان ومجروحين بسيج نموده است وورزشکاران قهرمان، پهلوانان افتخار آفرين ايران اسلامي با درسهايي که ازمکتب الهام بخش مولي علي (ع) آموخته اند دراين حماسه حضور، همراه وهمگام باپيشکسوتان وبزرگان جامعه ورزش وبا ياد آوري حرکت ارزشمند جهان پهلوان تختي به ياري آسيب ديدگان خواهند شتافت.

دراين بيانيه تاکيد شده است: امروزفرياد ياابوالفضل حسين رضا زاده، ذکريازهراي يزداني خرم، دادکان وطالقاني وزمزمه ياحسين هادي ساعي وبهنام محمودي وآرش ميراسماعيلي، نواي ياعلي پيشکسوتان وخاک خورده ها وخادم هاي ورزش کشور، دستهاي به آسمان بلند شده علي دايي، مسعودحاجي آخوند زاده وعليرضا دبير، همت وصبر واستواري ياران مرحوم اوراز، تلاش وسختکوشي و متانت پيرواني، خداداد ونويد کيا، ذکريامهدي پولادگر، ناظريان ومحمددرخشان، خصلت هاي پهلواني جوانمردي، تقوي وپاکدامني همه ورزشکاران، مربيان وزحمتکشان جامعه ورزش کشوربه سيل خروشان وياري رسان ملت بزرگوارايران خواهند پيوست ويکبار ديگرحضورچشمگيروانساندوستانه خود را نشان دهند وهمدلي جامعه ورزش را با مردم ايران اسلامي وبويژه مصيبت ديدگان زلزله به يادگاربگذارد.

بسيج ورزش کشورهمچنين دراين بيانيه ضمن قدرداني ازهمه ملت عزيزايران وعرض تسليت به مقام معظم رهبري، مصيبت ديدگان، بازماندگان وآرزوي سلامتي براي مجروحان، ورزشکاران وورزش دوستان عزيزرا براي اهداي کمک هاي خود واهداء خون ودر صورت نيازبراي حضوردرصحنه عمل به ياري طلبيده وتصريح کرده است: بسيج ورزش کشورهمراه وهمگام باجامعه ورزش کشور، روزدوشنبه حضورخود را براي کمک رساني درپايگاههاي مربوطه که درمجموعه ورزشي شهيد شيرودي رااعلام مي نمايد.