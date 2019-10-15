امکانات دستگاه های دولتی باید در اختیار سمن ها قرار بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی علیخانی ظهر سه شنبه در نشست هم‌اندیشی با سمن‌ها ی جوانان و مجمع مشورتی جوانان در شهرستان دماوند در خصوص مشکلات مطروحه حول اموزش و پرورش اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی اموزش و پرورش هموار تامین نیروهای انسانی است و یکی از نکات مهم در این زمینه این است که جذب نیروی انسانی جدید تابع یک شرایط مشخص است چرا که یک سر جذب نیروی انسانی آموزش و پرورش و سر دیگر آن سازمان برنامه و بودجه قرار دارد.

علیخانی در ادامه در خصوص ایده ها و تفکرات و عمکردهای وزیر آموزش و پرورش گفت: وزیر به واسطه تسلط و ایده های نو برنامه هایی که دارد و به مجلس ارائه شده با وزرای دیگر متفاوت است و رویکرد و جنس برنامه ها متناسب با شرایط نوین است.

وی در خصوص مباحث اسیب های اجتماعی اظهار داشت: بر اساس سخنی؛ دولت برای انجام برخی کارها خیلی بزرگ و باید انجام برخی کارها خیلی کوچک است لذا در ارتباط با موضوعات اجتماعی موثرترین و پایدارترین کارهایی که صورت گرفته کارهایی است که انجمن ها و سمن های آن حوزه انجام داده اند چون فارغ از ساختار بروکراسی دولت و دغدغه های نظام اداری هستند و با انگیزه در دل هر اسیب وارد می شوند و نتایج خوب می گیرند.

معاون هماهنگی نظارت فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیس‌جمهور، بیان داشت: در مواجه با اسیب ها موثرترین اقدام ها در بخش دولت صورت گرفته و سمن ها نیز کارهای خوبی انجام اده اند و هر چه امکانات در اختیار این سمن ها قرار بگیرد بازخورد بهتری را دریافت خواهیم کرد لذا با توجه به اینکه دستگاه های دولتی امکانات خوبی دارند که می توانند در اختیار انجمن ها قرار دهند از این دستگاه ها می خواهیم نهایت همکاری را با این انجمن و سمن ها داشته باشند تا انشااله شاهد کاهش چشمگیر اسیب ها توسط این انجمن ها باشیم.