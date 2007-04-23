دانشنامه ادب فارسی در آستانه ورود به مبحث ایران متوقف شد / با تکدی گری نمی توان دایره المعارف منتشر کرد

سرپرست دانشنامه ادب فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تکمیل جدیدترین مجلد از این دانشنامه گفت : در پایان جلد نهم هستیم و 99 درصد کارهای آن هم انجام شده است اما بعید می دانم که به نمایشگاه کتاب امسال برسد.

وی با بیان مشکلات مالی پروژه ای که به گفته بسیاری از صاحبنظران طرحی ملی به شمار می رود، افزود : این کار بزرگ نیاز به سرمایه دارد و من نیز به تنهایی نمی توانم تمام هزینه های آن را پرداخت کنم. با تکدی گری هم که نمی توان دائره المعارف منتشر کرد. به همین دلیل می خواهم پروژه را متوقف کنم. در واقع با تمام عشقی که برای به پایان رساندن دانشنامه دارم مجبورم آن را تعطیل کنم.

انوشه اضافه کرد : اکنون برخی از دائره المعارف ها برای هر کلمه 140 تومان به پژوهشگر می دهند اما من این پولها را ندارم که به محققان بدهم.

وی ادامه داد : متاسفانه برخی مسئولان فرهنگی در تمام این سالها حتی یک بار هم با من تماس نگرفته اند که مشغول چه کاری هستم .

وی با انتقاد از سیاستهای غلط حمایتی در قبال محققان گفت : با وجود این که معتقدم دانشنامه ای که فرهنگستان زبان و اب فارسی تا کنون تنها توانسته یک جلد آن را منتشر کند، دست کم 2000 غلط دارد، اما فقط برای شام مراسم رونمایی جلد اول آن 30 میلیون تومان خرج شده است. تا زمان حاضر که هشت جلد از دانشنامه ادب فارسی چاپ شده است هنوز هزینه انتشار یک جلد آن به 50 میلیون تومان هم نرسیده است.

سرپرست دانشنامه ادب فارسی اضافه کرد : یکی از غلطهای آن این است که یکی از شعرای زمان شاه عباس صفوی را پاکستانی ذکر کرده است. آیا واقعاً فرهنگستان زبان و ادب فارسی ما نمی داند که کشوری به نام پاکستان در سال 1947 به وجود آمده و در زمان صفویان پاکستانی وجود نداشته است.

انوشه گفت : موضوع دانشنامه هنوز به داخل ایران نرسیده است و تا کنون به حوزه هایی از قبیل آناتولی، بالکان، قفقاز و افغانستان و جهان عرب پرداخته ایم و الان که در شرف ورود به ایران هستیم و به نظر من چهار جلد را در بر خواهد گرفت، کار آن عملاً متوقف مانده است. البته هنوز حداقل پنج مجلد دیگر از کل پروژه باقی مانده است.

وی افزود : قرار بود که جلدی هم درباره فارسی پژوهان و مراکز فارسی پژوهی جهان چاپ شود که متاسفانه این مجلد هم متوقف ماند.