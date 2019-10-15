  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۳:۱۳

میشل بارنیه؛

رسیدن به توافق بر سر برگزیت دشوار ولی ممکن است

رسیدن به توافق بر سر برگزیت دشوار ولی ممکن است

مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت امروز سه شنبه گفت رسیدن به یک توافق با انگلیس در هفته پیش رو هنوز ممکن است حتی اگر این موضئوع سخت‌تر و سخت‌تر شده باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، «میشل بارنیه» مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در امور برگزیت، که برای شرکت در اجلاس سران اروپا در بروکسل حضور یافته است به خبرنگاران گفت: واضح است که رسیدن به یک توافق هنوز ممکن است. اما هر توافقی باید برای همه طرفین کار کند؛ تمام انگلیس و تمام اتحادیه اروپا.

مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا اضافه کرد اکنون زمان حساسی برای انگلیس است تا نیات خوب را به متنی قانونی بدل کند.

در همین حال وزیر امور اروپای آلمان در مورد حصول قریب الوقوع یک توافق بر سر برگزیت ابراز تردید کرده است.

میخائیل روث که در آستانه نشست وزرای اتحادیه اروپا به بلژیک آمده است با فاجعه خواندن خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفت: «خیلی مطمئن نیستم که توافقی بر سر برگزیت نزدیک باشد».

اظهارات این مقامات اروپایی در حالی بیان می‌شود که با نزدیک شدن به موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در روز ۳۱ اکتبر (۹ آبان)، طرفین به تلاش‌ها برای رسیدن به توافق شدت بخشیده‌اند.

منابع بریتانیایی گفته‌اند که دولت بوریس جانسون امروز سه شنبه پیشنهاداتی تازه را در مورد برگزیت به اتحادیه اروپا ارائه خواهد داد.

کد مطلب 4747525
عبدالحمید بیاتی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها