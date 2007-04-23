کتابهای اهدایی احمد آرام به کتابخانه ملی در دسترس عموم قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اعلام این خبر گفت : با توجه به عدم تکمیل عملیات عمرانی ساختمان کتابخانه ملی تا بهمن ماه گذشته، مجموعه های اهدایی به کتابخانه ملی از جمله کتاب های اهدایی مرحوم احمد آرام در مخازن مخصوصی در کتابخانه ملی نگهداری می شد ولی در دسترس عموم قرار نداشت.

اشعری با اعلام شروع به کار مخزن نگهداری مجموعه های اهدایی به کتابخانه ملی از بهمن ماه گذشته گفت : ما تلاش داریم با نگهداری کامل این مجموعه ها در کنار یکدیگر و عدم تفکیک آنها به این مجموعه ها اصالت کتابخانه ای آنها (همچون زمان نگهداری در نزد صاحب اصلی آن) لطمه نخورد.

وی عدم تفکیک و ارسال کتاب ها، نشریات و اسناد این قبیل مجموعه ها به مخازن مختلف سازمان اسناد و کتابخانه ملی را نیز در راستای همین هدف اعلام کرد و افزود : از ابتدای بهمن ماه فعالیت های تخصصی بر روی مجموعه اهدایی مرحوم آرام آغاز شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور، جداسازی اسناد و نشریات از کتاب ها، ثبت و ارائه شماره بازیابی به هر کدام از این اقلام، قرار دادن آنها در قفسه های مربوطه و ورود اطلاعات این مجموعه به سامانه اطلاع رسانی کتابخانه ملی را از اقدامات انجام شده بر روی مجموعه اهدایی مرحوم آرام عنوان کرد.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی اضافه کرد: مجموعه های دیگری نیز همچون مجموعه احمد آرام به کتابخانه ملی اهدا شده که آنان نیز پس از انجام مراحل تخصصی در دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

ابوالحسن آرام - فرزند مرحوم احمد آرام - چندی پیش در مصاحبه ای خواستار روشن شدن وضعیت کتاب های مجموعه اهدایی پدرش به سازمان اسناد و کتابخانه ملی شده بود.