وضعیت نامطلوب خراسان شمالی در صنعت غذایی

به گزارش خبرنگار مهر، علی یوسفی پیش از ظهر امروز در نشست خبری معاونت غذا و دارو اظهار کرد: پراکندگی قانون گذاری در وضع غذا موجب مظلومیت غذا در کشور شده و بایستی این قوانین پراکنده به منظور برخورداری مردم از حق غذا جمع آوری و ساماندهی شود.



وی با اشاره به برخی اهداف معاونت غذا و دارو مبتنی بر اصول قانون اساسی، سیاست ابلاغی مقام معظم رهبری و افق ۱۴۰۴ در بحث غذا افزود: کاهش عوامل خطر و بیماری های واگیر، مصرف منطقی غذا، دارو و مکمل، جلوگیری از قاچاق کالای سلامت محور، ارتقای استاندارد در صنایع تولید کننده و ... از جمله این اهداف است.



یوسفی با تاکید براینکه سبد غذایی در کشور باید برای همه تعریف شود، اضافه کرد: به منظور تحقق این امر در کشور، افراد ناتوان در تامین سبد غذایی شناسایی شده و این سبد در اختیارشان قرار می گیرد اما هنوز توجه به تامین سبد غذایی به جایگاه ایده آل نرسیده است.



وی با بیان اینکه ۹۰ درصد مواد غذایی مصرفی کشورهای پیشرفته در گردونه صنعتی قرار دارد، اظهار کرد: خراسان شمالی نسبت به سایر استان ها در بحث صنعت غذایی از نظر تعداد مراکز و کارگاه های تولید غذایی وضعیت مطلوبی ندارد.



یوسفی اظهار کرد: بهبود وضعیت صنعت غذایی در استان تولید غذای سالم، افزایش سرمایه و کاهش بیکاری را به دنبال دارد.



وی گفت: خراسان شمالی قطب تولید لبنیات کشور به شمار می رود و با اینکه این مواد تحت کنترل هستند اما به دنبال ارتقاء وضعیتشان هستیم.



یوسفی با بیان اینکه مواد غذایی فله ای بیشتر به جامعه آسیب وارد می کنند، افزود: در کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان، اولویت هایی مهمی از جمله شیر و نان برای امسال تعریف شده که تمامی اقدامات اجرایی مرتبط با این موضوع برنامه ریزی شده است.



وی اظهار کرد: در بحث امنیت غذایی، مصوبه ساماندهی شیر از استانداری اخذ و بایستی اجرا شود به طوریکه از محل تولید تا مصرف تحت کنترل قرار بگیرد.



به گفته یوسفی، هنوز مصوبه ساماندهی نان همانند شیر از سوی استانداری صادر نشده که در صورت اخذ این مصوبه فرایندهایی همچون ساماندهی شیر برای نان در استان انجام خواهد شد.



وی گفت: این در حالیست که ساماندهی شیر در استان از سال ۹۲ مصوبه دارد اما هنوز با کش و قوس هایی مواجه است و تا به الان هم در قالب مصوبه مانده است

وی با تاکید براینکه شیرهای توزیعی باید مورد آزمایش قرار بگیرد، اظهار کرد: با اینکه نظارت در بحث توزیع شیرفله ای صورت می گیرد اما گاهی از دسترس سازمان های نظارتی خارج شده و باید مساعدت داشت تا شهروندان شیر شناسنامه دار تهیه کنند.



تدوین سند جامع سلامت استان



مدیر نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی استان هم در ادامه این نشست با اشاره به پیگیری تخصصی شیر و نان در خراسان شمالی گفت: یکی از دغدغه های این معاونت، تولید و کیفیت محصولاتی نظیر آرد و نان است.



حسن براتی زاده دیگر دغدغه این معاونت را شیوع بیماری هایی مانند قلب و عروق، سرطان و فشار خون در استان عنوان کرد و افزود: برخی خدمات آرایشی مورد نیاز هستند اما باید در مراکز معتبر و تحت نظارت انجام شوند به طور مثال خدمات تاتو در بسیاری از آرایشگاه های زنانه ارائه می شود در صورتیکه دستگاه و مواد آن غیر مجاز بوده و زمینه افزایش ایدز و هپاتیت را فراهم می کنند.



مدیر نظارت بر فراورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی خراسان شمالی از تدوین سند جامع سلامت استان خبر داد و گفت: این سند در قالب دو کتاب تدوین و تکلیف تمام دستگاه های اجرایی در آن مشخص شده است که باید مورد توجه قرار بگیرد.