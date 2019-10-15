تمام تولیدات غذایی و بهداشتی در کرمانشاه کنترل و آزمایش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمودی، امروز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: تمام محصولات آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در سطح استان کرمانشاه از تولید تا عرضه به صورت نمونه برداری در آزمایشگاه مورد کنترل قرار می گیرند.

وی افزود: همچنین وزارت بهداشت طرح کشوری پایش نمونه‌های تولیدی در سطح عرضه را به اجرا در آورده است که محصولات غذایی و آرایشی-بهداشتی در آن مورد پایش قرار می‌گیرند البته طی دو سال اخیر دارو و ملزومات پزشکی نیز به این طرح اضافه شده‌اند.

محمودی با بیان اینکه متولی نظارت بر محصولات کشاورزی، جهاد کشاورزی است، گفت: امسال به عنوان چهارمین سال متوالی طرح پایش باقیمانده فرآورده های کشاورزی و باغی اجرا شده است.

وی عنوان کرد: محصولاتی که از وزارت بهداشت مجوز می‌گیرند، دائما مورد پایش هستند بنابراین مردم با اطمینان خاطر نسبی می توانند این محصولات را مصرف کنند در صورتی هم که مشکلی وجود داشته باشد برخورد قاطع انجام خواهد شد.

محمودی خاطرنشان کرد: به لحاظ عدم کسب مجوز از وزارت بهداشت و درمان نظارتی بر روی کالاهای فله ای نداریم و این مشکل در خصوص فرآورده های سنتی نیز وجود دارد.

وی افزود: برچسب سیب سلامت و راهنمای نشانگر بر روی تمام محصولات درج شده همچنین محصولاتی که دارای استاندارد هستند مورد وثوق می باشند هر چند ممکن است برخی کالاهای مجوز دار نیز در مواردی مورد دار باشند که با آنها برخورد خواهد شد.

مدیر آزمایشگاه کنترل غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: آزمایشگاه کرمانشاه یکی از ۶ آزمایشگاه بافت شناسی مطرح در سطح کشور است.

محمودی عنوان کرد: بیش از ۹۰ درصد محصولات کشاورزی مورد آزمایش از نظر فلزات سنگین و عدم وجود مواد مضر، سالم هستند.