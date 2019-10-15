به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالفضل پرپنچی با بیان اینکه همزمان با اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پیاده روی جا ماندگان اربعین در تهران انجام می شود، گفت: مسیر راهپیمایی از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم عبدالعظیم حسنی در شهر ری است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف کمیته امداد استان تهران استفاده از ظرفیت های موجود برای کمک به مددجویان و نیازمندان است، بیان کرد: پایگاه های جذب حامی در مسیر جاماندگان اربعین در شهر تهران آماده ثبت نام از خیران و نیکوکاران برای حمایت از کودکان یتیم و غیر یتیم نیازمند است.

سرپرست کمیته امداد استان تهران با اشاره به مسیر راهپیمایی که از میدان امام حسین (ع) به سمت حرم عبدالعظیم حسنی است، تصریح کرد: پایگاه های جذب حامی و همچنین دریافت کمک های مردمی برای امور نیازمندان برپا می شود.

پرپنچی ضمن تشکر از همه خیران و نیکوکارانی که به هر نحوی با کمیته امداد استان تهران همکاری دارند و نسبت به امور نیازمندان بی تفاوت نیستند، از آنها دعوت کرد از فرصت اربعین نیز استفاده کرده و همچون مناسبت های ملی و مذهبی دیگر به یاری فقرا و نیازمندان بشتابند.

وی یادآور شد: هم اکنون ۱۸ هزار و ۸۷۹ کودک یتیم و غیر یتیم از خدمات کمیته امداد استان تهران بهره مند هستند که ۶۸ هزار و ۴۹۰ خیر به عنوان حامی از آنها حمایت مادی و معنوی می کنند.