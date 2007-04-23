دفتر اسناد آستان قدس رضوی به پیشخوان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب به کوشش زهرا طلایی گردآوری شده است که در آن اسنادی از دوره صفویه و افشاریه و نیز قاجاریه و دوره معاصر موجود در مرکز اسناد آستان قدس رضوی مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته است.

در این دفتر اسناد پژوهشی نظیر معرفی نایب التولیه های آستان قدس رضوی از دوره صفویه تا قاجار از علی سوزنچی کاشانی ،متولیان آستان قدس رضوی از دوره صفویه تا افشاریه از ابوالفضل حسن آبادی ، ‌بررسی اسناد زنان شاغل در حرم امام رضا (ع)‌ از دوره صفویه تا دوره قاجاریه از زهرا طلایی ، بررسی چند طومار تاریخی از دوره صفویه تا قاجاریه از الهه محبوب ،بست و بست نشینی در حرم امام رضا (ع) از محمد حبیبی و نگاهی با انجام مراسم جشن و سرور در بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) در دوره قاجاریه از سالم حسین زاده سورشنجانی درج شده است.

سقا و سقا خانه در حرم رضوی از الهه محبوب، نمونه مهر متولیان دوره قاجار از بهزاد نعمتی ، زندگی نامه خود نوشت حاج حسین اقا ملک از زهرا طلایی ، محمد باقر کفشدار طوسی چهره بازارهای قدیمی مشهد از فاطمه جهانپور ، محله های قدیمی مشهد محله عیدگاه از محمد نظر خواه ، کفشداری هندیها از محمد نظر زاده ، معرفی سایتهای تاریخ شفاهی در جهان از ابوالفضل حسن آبادی و نمایه ها از دیگر اسناد منتشر شده در این کتاب است .

این کتاب در شمارگان 1000 نسخه و در 580 صفحه منتشر شده است.