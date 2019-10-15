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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۰۳

برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری کمیکار در دانشگاه فنی و حرفه ای

برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری کمیکار در دانشگاه فنی و حرفه ای

اولین دوره مسابقات کشوری کمیکار در دانشگاه فنی و حرفه ای به میزبانی دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران ولی عصر(عج) آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران ولیعصر، اولین  دوره مسابقات کشوری کمیکار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹در دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران ولی عصر(عج) برگزار می‌شود.

اولین جلسه برنامه ریزی و سیاست گذاری این مسابقه با حضور رئیس دانشکده و اعضای ستاد اجرایی برگزار شد.

هدف از این مسابقه فراهم کردن زمینه‌ای برای مشارکت دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه فنی و حرفه ای در طراحی و ساخت ماشین کوچکی است که توانایی کنترل یک فرایند شیمیایی را نشان دهد.

این مسابقه  در دو روز و در سه بخش پوستر، عملکرد، ایده‌های برتر برگزار و تیم‌های برتر اعلام خواهند شد.

کد مطلب 4747583
زهرا سیفی

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