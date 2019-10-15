برگزاری اولین دوره مسابقات کشوری کمیکار در دانشگاه فنی و حرفه ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشکده فنی حرفه ای دختران تهران ولیعصر، اولین دوره مسابقات کشوری کمیکار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۹در دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران ولی عصر(عج) برگزار می‌شود.

اولین جلسه برنامه ریزی و سیاست گذاری این مسابقه با حضور رئیس دانشکده و اعضای ستاد اجرایی برگزار شد.

هدف از این مسابقه فراهم کردن زمینه‌ای برای مشارکت دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه فنی و حرفه ای در طراحی و ساخت ماشین کوچکی است که توانایی کنترل یک فرایند شیمیایی را نشان دهد.

این مسابقه در دو روز و در سه بخش پوستر، عملکرد، ایده‌های برتر برگزار و تیم‌های برتر اعلام خواهند شد.