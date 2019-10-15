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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۴:۴۲

رئیس اوژانس گیلان خبر داد:

انتقال ۵ زائر مصدوم و بیمار اربعین حسینی از ایلام به گیلان

انتقال ۵ زائر مصدوم و بیمار اربعین حسینی از ایلام به گیلان

رشت- رئیس اورژانس گیلان از انتقال پنج زائر مصدوم و بیمار اربعین حسینی گیلانی از استان ایلام به این استان خبر داد و گفت: مصدومان و بیمار در حال حاضر تحت درمان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتقال پنج مصدوم و بیمار زائر گیلانی اربعین حسینی از بیمارستان امام خمینی ایلام برای ادامه روند درمان به تهران، اظهار کرد: طی هماهنگی‌های انجام شده اورژانس گیلان از دانشگاه علوم پزشکی گیلان مجهز به سه تیم فوریت‌های پزشکی شامل شش پرسنل فوریت و سه دستگاه آمبولانس به تهران اعزام شد.  

وی با بیان اینکه اورژانس گیلان شامگاه گذشته این پنج مصدوم و بیمار را در فرودگاه مهرآباد تهران تحویل گرفت، افزود: مصدومان و بیماران که چهار آقا و یک خانم بودند به بیمارستان‌های پورسینا و حشمت رشت انتقال یافتند.

دکتر اسدی ادامه داد: بیمار انتقال یافته به بیمارستان حشمت آقایی ۵۲ ساله و چهار بیمار انتقال یافته به پورسینا یک نفر خانم و سه نفر آقا هستند که همگی با موفقیت انتقال یافته و در حال دریافت خدمات درمانی مناسب در استان هستند.

کد مطلب 4747588

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