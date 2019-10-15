انتقال ۵ زائر مصدوم و بیمار اربعین حسینی از ایلام به گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان اسدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتقال پنج مصدوم و بیمار زائر گیلانی اربعین حسینی از بیمارستان امام خمینی ایلام برای ادامه روند درمان به تهران، اظهار کرد: طی هماهنگی‌های انجام شده اورژانس گیلان از دانشگاه علوم پزشکی گیلان مجهز به سه تیم فوریت‌های پزشکی شامل شش پرسنل فوریت و سه دستگاه آمبولانس به تهران اعزام شد.

وی با بیان اینکه اورژانس گیلان شامگاه گذشته این پنج مصدوم و بیمار را در فرودگاه مهرآباد تهران تحویل گرفت، افزود: مصدومان و بیماران که چهار آقا و یک خانم بودند به بیمارستان‌های پورسینا و حشمت رشت انتقال یافتند.

دکتر اسدی ادامه داد: بیمار انتقال یافته به بیمارستان حشمت آقایی ۵۲ ساله و چهار بیمار انتقال یافته به پورسینا یک نفر خانم و سه نفر آقا هستند که همگی با موفقیت انتقال یافته و در حال دریافت خدمات درمانی مناسب در استان هستند.