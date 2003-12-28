مرمت مجدد ارگ بم ، بايد با مقاوم سازي توام باشد

محمد حسين طالبيان ، مدير پژوهشکده پارسه - پاسارگاد در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب ، افزود : خوشبختانه مستند نگاري هاي خوبي از بخشهاي مختلف ارگ بم در دسترس است که با بهره گيري از آنها ، مي توان کار بازسازي و مرمت دوباره را آغاز کرد .

وي با اشاره به اينکه زحمات بيش از 30 ساله کارشناسان ميراث فرهنگي و همچنين سرمايه گذاري هاي بسياري که در اين محوطه شده ، بدنبال زلزله صبح جمعه از بين رفته است ، گفت : در مرحله بازسازي ارگ بم ، موضوع زلزله ، که امري اجتناب ناپذير است ، بايد مورد توجه و محاسبه دقيق و جدي قرار گيرد .

طالبيان تصريح کرد : زلزله ديگري ممکن است سالها بعد در منطقه اتفاق بيافتد و براي جلوگيري از خسارات فراوان ، بايد به هنگام بازسازي بعدي ، وقوع زلزله ، در آينده اي دور و يا نزديک پيش بيني شده و عمليات مرمت و بازسازي به گونه اي انجام شود که به هنگام بروز زلزله ، ارگ بم ، برخلاف اين دوره که خسارات بسياري را متحمل شده است ، کمترين تخريب را داشته باشد .



مدير پژوهشکده پارسه - پاسارگاد ، با تأکيد بر اينکه ، بروز زلزله اخير تجربه اي جديد در زمينه اهميت قائل شدن براي مقاوم سازي بناهاي خشتي است ، افزود : بي ترديد مقاوم سازي بناهاي خشتي به هنگام بازسازي، موردي است که بايد مورد توجه ويژه مرمت گران" ارگ بم" باشد.

طالبيان تصريح کرد : آغاز مرمت و بازسازي محوطه فرهنگي - تاريخي ارگ بم ، نياز به برنامه ريزي جامع و کاملي دارد که در اين برنامه ريزي ، علاوه بر بازسازي ، لازم است به مقاوم سازي و تثبيت بنا نيز، به شايستگي توجه شود .