محمد کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم فوتسال گیتی پسند در تعطیلات نیم فصل گفت: خوشبختانه همه چیز خوب پیش می رود. تمرینات تیم شروع شده و اردوی یک هفته ای را در اصفهان، ساوه و مشهد داریم. برای انجام دو بازی به ساوه رفته بودیم و سپس به مشهد آمده ایم تا یک بازی تدارکاتی انجام بدهیم.

وی ادامه داد: امیدواریم تا نیم فصل دوم مصدومان تیم به شرایط بازی برسند. در نیم فصل اول هیچ موقع تیم ما کامل نبود چون چند بازیکن آسیب دیده بودند. ان شاءالله با همت کادر پزشکی این بازیکنان در نیم فصل دوم به شرایط بازی می رسند. ضمن اینکه سپهر محمدی هم باوجود نیاز تیم گیتی پسند، به گازپروم روسیه پیوست. همچنین حمید احمدی هم که جزو بازیکنان شاخص گیتی پسند و تیم ملی است، محروم شد.

کاپیتان گیتی پسند در خصوص قهرمانی مس در نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال، تصریح کرد: از زمانی که مرحله پلی آف به لیگ اضافه شده، اهمیت ندارد که تیم ها در نیم فصل کجای جدول قرار می گیرند. اکثر تیم ها تا مرحله پلی آف قدرت و تاکتیک خودشان را مدیریت می کنند و در مرحله پایانی با قدرت حاضر می شوند.

کشاورز درباره دغدغه های گیتی پسند هم گفت: ابتدا باید از باشگاه گیتی پسند که تمام شرایط را برایمان فراهم کرده است، تشکر کنم. همچنین از هواداران که در نیم فصل اول کنار تیم بودند و از ما حمایت کردند. تنها چیزی که فکرمان را مشغول کرده، مصدومان تیم هستند که ان شاءالله به تیم اضافه می شوند. گیتی پسند این فصل تغییرات زیادی داشته و هماهنگ شدن بازیکنان زمان می برد. مصدومیت ها هم باعث شد که هماهنگی لازم را نداشته باشیم.