لایروبی رودخانه کر لازمه رهاسازی آب است

فرهاد جهانخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرامه به رهاسازی آب در نیمه دوم آبان ماه امسال اشاره کرد و گفت: لایروبی رودخانه کر پیش نیاز رهاسازی آب است چرا که از یک طرف، این کار از طغیان رودخانه و وارد شدن خسارت به ساکنین حاشیه آن جلوگیری می‎کند و از سوی دیگر اداره کل محیط زیست برای رساندن حقابه دریاچه بختگان پیگیر این پروژه است از این رو تقاضا داریم در فاز اول، حداقل نیمی از مسیر رودخانه کر لای روبی شود.

وی با اشاره به این مطلب که رهاسازی آب برای ۱۲ هزار و ۳۰۰ هکتار کشت شهرستان خرامه است، بیان کرد: دو دستگاه بیل مکانیکی، یک دستگاه بولدوزر و یک دستگاه کمپرسی توسط پیمانکار در حال انتقال است که پروژه توسط سازمان آب منطقه ای اجرا و شرکت بهره برداری و زه کشی آبیاری استان نیز نظارت آن را بر عهده خواهد داشت.

فرماندار خرامه با تاکید مجدد بر این مسئله که لای روبی رودخانه کر، لازمه رهاسازی آب است از حمایت های مسئولین استان به ویژه رییس سازمان آب منطقه ای فارس تشکرکرد و گفت: با توجه به پوشش جنگلی گز در رودخانه کر و احتمال وقوع سیل در صورت بارندگی های سیل آسا، انتظار داریم ۵۰ درصد از محل هایی که اولویت دارد لایروبی شود.