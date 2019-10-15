مرکز آموزشی گردشگری درچهارمحال و بختیاری راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرید براتی ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه و مطبوعات استان به مناسبت سالروز تاسیس دانشگاه علمی کاربردی، اظهار داشت: در سال جاری در راستای سیاست های اصلاحی مراکز علمی کاربردی وابسته به دستگاه های اجرایی که یک بنگاه تولید مدرک بود غیرفعال شد.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف پرسنل این مراکز آموزش عالی با دستگاه اجرایی مربوطه است، افزود: برای دانشجویان این مراکز نیز مراکز معین تعیین شد و دانشجویان به آن مراکز انتقال یافتند.

براتی از راه اندازی مرکز علمی کاربردی گردشگری در استان خبر داد و گفت: امید است این مرکز در راستای اسناد بالا دستی استان گام بلندی بردارد.

وی تصریح کرد: دانشگاه علمی کاربردی استان در سال جاری میزبان بزرگترین رویداد ورزشی فرهنگی کشور بود و بالغ بر دو هزار و ۴۰۰ دانشجو و مربی به مدت دو هفته در استان حضور داشتند.

براتی با اشاره به اینکه در سال جاری ۴۴ مدرس به جمع مدرسان این دانشگاه اضافه می شود، گفت: از این تعداد ۱۵ مدرس خبره و دارای تجربیات خاص بوده که حتی دارای تحصیلات دانشگاهی نیستند اما در بعد فنی از آنان بهره برداری می شود.

وی از ریزش سنگین مدرسان به دلیل انجام اصلاحات در بخش مدرسان خبر داد و گفت: این مدرسان فرم رتبه بندی را پر نکردند و در ماه های آتی فراخوان جذب مدرس اعلام خواهد شد.

براتی تاکید کرد: در طول سه سال گذشته به دنبال کیفی سازی مدرسان، دانشجو و مراکز آموزش علمی کاربردی بودیم به طوری که تعداد دانشجو از ۴۵۰ هزار در سال ۹۵، به ۲۵۰ هزار در در سال جاری کاهش یافته است زیرا سیاست افزایش توسعه کمی نبود.