حذف "تعلیق" از گفتمان غرب می تواند زمینه احیای مذاکرات هسته ای باشد

دکتر یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین تحولات هسته ای به اظهار تمایل اخیر خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپایی برای احیای روند مذاکرات با ایران اشاره کرد و گفت: اگر به زمان این خبر نگاه کنیم متوجه می شویم که این رویداد بلافاصله بعداز اعلام خبر خوش هسته ای و ورود ایران به جمع کشورهای تولید سوخت هسته ای در مقیاس صنعتی صورت گرفته است و سخنان سولانا به معنای ایجاد شرایط جدید برای مذاکره با ایران است و به نظر می رسد اروپا این مسئله را متوجه شده است.

اشتباه استراتژیک اروپا این بود که حسن نیت ایران، تمایل جمهوری اسلامی برای شفاف سازی در مورد برنامه هسته ای خود را حمل بر ضعف ایران تصور کردند

وی افزود: بعد از صدور قطعنامه شورای حکام در شهریور 82 و دو سال مذاکره مداوم که به طول انجامید متاسفانه اتحادیه اروپا برداشت غلطی از پرونده ایران داشت، اشتباه استراتژیک اروپا این بود که حسن نیت ایران، تمایل جمهوری اسلامی برای شفاف سازی در مورد برنامه هسته ای خود را حمل بر ضعف ایران تصور کردند و بنابراین بعد از همه اعتمادسازی های ایران و تعلیق ها اروپائی ها به جای آنکه پاسخی با حسن نیت به این همکاری ایران بدهند در هر مرحله برخواست های خود می افزودند.

جوانی تصریح کرد: در 29 مهر هشتاد و دو در توافق نامه سعدآباد تعلیق و توقف قطعه سازی و توقف تحقیقات در یو سی اف اصفهان مورد توافق ایران وغرب قرار گرفت، اروپایی ها بر اساس همان تحلیل غلط این طور احساس کردند که جمهوری اسلامی از اینکه پرونده اش به شورای امنیت ارجا شود نگران وهراسان است و با این براورد، درخواست واقعی شان را در تیر 84 طی بیانیه ای ابراز داشتند و از ایران خواستند که به طور دائم فعالیت هایش را در زمینه غنی سازی و چرخه سوخت متوقف کند. تلقی آنها این بود که اگر پرونده ایران به شورای امنیت برود ایران کوتاه می آید ولی عملا این اتفاق نیافتاد و ایران از تعلیق عبور کرد.

وی افزود: این تحلیل غلط همچنان ادامه یافت و قطعنامه هایی علیه ایران در شورای امنیت صادر کردند ولی جمهوری اسلامی در برابر فشارها ایستاد و نه تنها انعطافی از خود نشان نداد بلکه فعالیت های خویش را در مقاطع بعد از صدور هر قطعنامه یا بیانیه شورای امنیت ادامه داد در 20 فروردین 85 زنجیره 164 تایی سانتریفیوژ ها در نطنز را فعال کرد و بعد از صدور قطعنامه 1696 مسیر تولید صنعتی سوخت هسته ای را در پیش گرفت و با تصویب 1737 بحث 3000 سانتریفیوژ مطرح شد و بعد از 1747 ایران رسما وارد فاز تولید صنعتی سوخت هسته ای شد.

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران خاطر نشان کرد: بعد از صدور قطعنامه 1737، مجلس شورای اسلامی دولت را ملزم کرد که در سطح همکاری ها با آژانس تجدید نظر کند ودر فعالیت های هسته ای تسریع ایجاد کند دولت هم همین کار را انجام داد و نتیجه این همدلی و هماهنگی این شد که در بیست فروردین به مرحله تولید صنعتی سوخت هسته ای رسیدیم.

جوانی تصریح کرد: به نظر می رسد این رفتار و سیاست جمهوری اسلامی ایران به تدریج نگاه و تحلیل غلط غرب را اصلاح می کند و آنها را به این مسئله می رساند که از طریق قطعنامه و فشارنمی توانند مسئله هسته ای ایران را حل کنند واین اظهار تمایل سولانا می تواند بر این اساس باشد و طلیعه یک سیاست جدید در اروپا و غرب باشد.

وی تاکید کرد: ایران یک دوره تعلیق را تجربه کرده و دلیلی برای تجربه دوباره تعلیق ندارد واساس با ورود ایران به مرحله تولید سوخت هسته ای تعلیق امکان پذیر هم نیست.

این کارشناس امور استراتژیک با بیان اینکه هر چقدر انباشت قطعنامه ها علیه ایران بیشتر شود جمهوری اسلامی در تصمیم و حرکتش راسخ تر می شود گفت: ادامه این روند فقط کار را برای آنها دشوار می کند و نگرانی های آنها را نیز برطرف نمی کند ولی همچنان که جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها تاکید کرده است ایران برای اعتماد سازی و رفع نگرانی های غرب از طریق مذاکره آماده است.

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که پاسخ جمهوری اسلامی ایران به اظهار تمایل سولانا برای تجدید مذاکرات چه باید باشد پاسخ داد:جمهوری اسلامی ایران تا به حال سیاستی شفاف را در پیش گرفته است. غرب باید متوجه شود که جنجال و فشار فایده ای ندارد و می تواند از یک مسیر منطقی موضوع را حل کند. عدم طرح پیش شرط های غیر منطقی مثل شرط تعلیق می تواند یک نشانه حسن نیت دراین دوره از مذاکرات باشد.

جوانی با اشاره به انعطاف های منطقی ایران در طول مذاکرات هسته ای گفت: اجرای پروتکل الحاقی پیشنهاد تاسیس کنسرسیوم سوخت هسته ای ، بازرسی های فراتر از عرف از جمله راهکارهایی بوده است که ایران برای اعتماد سازی اروپا به کار گرفته است، اگر در گفتمان اروپایی ها تعلیق خارج شود چشم انداز مناسبی برای مذاکرات وجود خواهد داشت.