پیاده روی اربعین یک حرکت سیاسی مهم است/ تأکید بر توجه به قوانین

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد یزدی با بیان اینکه رعایت نظم و قوانین توسط زائران اربعین رضایت اباعبدالله الحسین(ع) را در پیش دارد، افزود: مراسم اربعین حسینی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی تصریح کرد: امیدواریم خداوند نیز به عمل سیاسی و عبادی اربعین برکت زیادی بدهد و به نفع اسلام و مسلمین تمام شود.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: آزادی‌خواهی، مبارزه با ظلم و ستم و همچنین وحدت از جمله مؤلفه‌هایی هستند که امام حسین(ع) با آن‌ها انسان‌ها را به خود جذب کرده است.

وی تأکید کرد: در راهپیمایی اربعین از همه بلاد اسلامی و حتی غیر اسلامی شرکت می‌کنند که نشان دهنده عظمت آن است.

آیت الله یزدی با بیان اینکه راهپیمایی اربعین مورد توجه همه علاقه‌مندان و دوستان و شیعیان اباعبدالله(ع) است، افزود: توجه به راهپیمایی اربعین نشان می‌دهد اهداف مقدس حضرت اباعبدالله(ع) مورد توجه بشریت و انسان‌ها قرار گرفته است.

وی پیاده روی ۲۰ میلیون زائر در فاصله بین نجف و کربلا را نشان دهنده وحدت امت اسلامی دانست و تصریح کرد: وجود زائران با عقیده‌های گوناگون در این راهپیمایی عظیم نشان دهنده جذب قلب انسان‌ها توسط سرور و سالار آزادگان جهان است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: پیاده‌روی اربعین یک حرکت سیاسی مهم است که علاوه بر ثواب اخروی، نتایج گسترده بسیاری در بر دارد.

وی گفت: به‌عنوان طلبه کوچک سفارش می‌کنم نظم و تربیت و همچنین قوانین در ورودی‌ها و خروجی‌ها مرزها توسط زائرین عزیز موردتوجه قرار گیرد.