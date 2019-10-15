ورود ۸٢ هزار زائر ایرانی از گذرگاه های مرزی خوزستان در یک روز

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام عباس بهرامی نیا در خصوص تردد زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه گفت: مجموع تردد ثبت شده از این مرز در روز دوشنبه ۱۱۵ هزار و ۸۳۳ نفر بود که این عدد شامل خروج ۲۳ هزار و ۷۷۴ و ورود ۵۹ هزار و ۶۴ زائر ایرانی است.

وی افزود: همچنین روز گذشته از این مرز خروج ۳۱ هزار و ۳۶۸ و ورود یک هزار و ۶۲۷ مسافر خارجی ثبت شد.

بهرامی نیا با بیان اینکه در همین روز ۴۲ هزار و ۹۷۲ نفر از مرز چذابه تردد کردند، بیان کرد: از این میزان ۱۸ هزار و ۸۸۹ زائر ایرانی از مرز خارج و ۲۳ هزار و ۲۸۸ زائر نیز از این مرز وارد کشور شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان همچنین از ثبت خروج ۴۱۱ و ورود ۳۸۲ مسافر خارجی در روز دوشنبه خبر داد.