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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۴۱

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان خبر داد:

ورود ۸٢ هزار زائر ایرانی از گذرگاه های مرزی خوزستان در یک روز

ورود ۸٢ هزار زائر ایرانی از گذرگاه های مرزی خوزستان در یک روز

اهواز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان گفت: روز دوشنبه ۸٢هزار و ۳۵٢ زائر ایرانی از شلمچه و چذابه وارد کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلام عباس بهرامی نیا در خصوص تردد زائران اربعین حسینی از مرز شلمچه گفت: مجموع تردد ثبت شده از این مرز در روز دوشنبه ۱۱۵ هزار  و ۸۳۳  نفر بود که این عدد شامل خروج  ۲۳  هزار و ۷۷۴ و ورود ۵۹ هزار و ۶۴ زائر ایرانی است.

وی افزود: همچنین روز گذشته از این مرز خروج  ۳۱ هزار و ۳۶۸ و ورود یک هزار و  ۶۲۷ مسافر خارجی ثبت شد.

بهرامی نیا با بیان اینکه  در همین روز  ۴۲ هزار و ۹۷۲  نفر از مرز چذابه تردد کردند، بیان کرد: از این میزان ۱۸ هزار و ۸۸۹ زائر ایرانی از مرز خارج و  ۲۳ هزار و ۲۸۸  زائر نیز از این مرز وارد کشور شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان همچنین از ثبت خروج ۴۱۱  و ورود ۳۸۲ مسافر خارجی در روز دوشنبه خبر داد.

کد مطلب 4747675

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