امدادرسانی به ۴۰۰سیل زده در گیلان/آب۵۰۰خانوار تا امروز وصل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، براساس پیش بینی‌های اداره کل هواشناسی استان گیلان با ورود سامانه سرد و بارشی شرایط برای بارش شدید باران در استان گیلان فراهم شد و از عصر روز شنبه شاهد بارش شدید باران در این استان بودیم.

خسارت به ۹ شهرستان گیلان براثر بارش شدید باران

بارش شدید باران به حدی بود که به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان ۴۰ درصد بارش‌های مهر ماه این استان از عصر شنبه تا ظهر روز یکشنبه اتفاق افتاد. براثر شدت بارش‌ها به ویژه در مناط++-ق شرقی استان در بسیاری از شهرها و روستاها با بالا آمدن آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها شاهد تخریب پل ارتباطی و از بین رفتن راه روستایی و آسیب به مزارع و باغات میوه و مرغداری‌ها بودیم.

رضا اسلامی با بیان اینکه ۱۴ شهرستان استان گیلان متأثر از این بارش‌ها بودند، افزود: بارش باران به تاسیسات زیربنایی، راه‌های روستایی، پل‌های ارتباطی و منازل مسکونی ۹ شهرستان خساراتی وارد کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بیشتر بارش‌ها و خسارات ناشی از باران از شهرستان‌های املش، رودسر، ماسال، شفت، فومن، تالش، لنگرود، رضوانشهر و صومعه سرا گزارش شده است، گفت: براثر شدت بارش‌ها ۶۰۰ واحد مسکونی روستایی در شهرستان‌های صومعه سرا، لنگرود، رودسر و رضوانشهر دچار آبگرفتگی شدند.

اسلامی به تخریب دو دهنه پل در شهرستان‌های املش و فومن، و قطع راه‌ ارتباطی روستایی در این مناطق اشاره و تصریح کرد: با توجه به پایین آمدن ارتفاع آب رودخانه‌ها دستگاه‌های متولی در حال ارزیابی میزان خسارت‌ در زیرساخت‌ها، ابنیه‌ها فنی، اراضی کشاورزی و سایر موارد هستند.

ارسلان زارع استاندار گیلان نیز همان ساعات ابتدایی به معاون عمرانی استانداری دستور پیگیری جدی و رسیدگی به وضعیت حادثه دیدگان و بازدید میدانی از مناطق خسارت دیده داد. از سوی دیگر نیز نیروهای امدادی و دستگاه‌های خدماتی نیز با حضور در مناطق سیل زده به حادثه دیدگان خدمات رسانی کردند.

حضور ۳۱ تیم امدادی جمعیت هلال احمر در مناطق سیل زده

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان نیز در این باره با بیان اینکه ۱۶۵ امدادگر و نجاتگر این جمعیت در قالب ۳۱ تیم در مناطق سیل زده حضور یافتند، اظهار کرد: امدادگران به بیش از ۴۰۰ نفر در ۹ شهر و ۳۹ روستای گیلان که منازلشان در محاصره آب بود خدمات رسانی کرده و به مناطق امن منتقل کردند.

مهدی ولی پور با اشاره به اینکه ۳۲ خودروی امدادی و هفت قایق برای امدادرسانی به حادثه دیدگان استفاده کردند، افزود: براثر بارش‌های ابتدای هفته جاری در استان گیلان متاسفانه یک نفر به علت سقو به رودخانه‌ای در شهرستان صومعه سرا جان خود را از دست داد و ۴۰ خانه نیز دچار تخریب و آبگرفتگی شدند.

وی با بیان اینکه نیروهای امداد با استفاده از پمپ‌های آبکش این واحدهای مسکونی را از آب تخلیه کردند، تصریح کرد: بیش از ۱۰۹ خانوار و ۴۰۰ نفر توسط امدادگران جمعیت هلال احمر گیلان به مناطق امن منتقل شدند.

گاز ۱۷ خانوار هنوز قطع است

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان با اشاره به قطعی برق ۵۵۰ خانوار بر اثر بارش شدید باران در ابتدای هفته جاری، اظهار کرد: برق ۴۰ منطقه روستایی و دو منطقه شهری گیلان بر اثر سیلاب قطع شده بود.

جمشید طالبی در ادامه با بیان اینکه قطعی برق در شهرستان ‌های با تلاش تالش، لاهیجان، صومعه سرا، فومن، رضوانشهر، ماسال، رودسر و املش اتفاق افتاده بود، افزود: خوشبختانه با تلاش همکاران ما در ادارات برق این شهرستان‌ها برق این مناطق وصل شد.

حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز گیلان نیز در این باره با اشاره به وصل شدن گاز ۸۴ خانوار فومن، ماسال، شفت و رودسر، اظهار کرد: هنوز گاز ۱۷ خانوار دیگر در شهرستان‌های رودسر و فومن قطع است که با تعمیر شبکه انتقال گاز بزودی وصل خواهد شد.

قطعی آب ۵ روستا

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گیلان نیز اظهار کرد: آب آشامیدنی ۵ روستای شهرستان‌های املش، فومن و صومعه سرا به دلیل بارش شدید باران و رانش زمین دچار افت فشار و قطعی شده است.

محبعلی رنج ور با بیان اینکه تلاش برای تعمیر خط انتقال آب این روستاها ادامه دارد، افزود: تا پایان امروز آب ۵۰۰ خانوار روستایی وصل خواهد شد.