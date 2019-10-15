اشتغال ۱۴۰۰ مددجوی کمیته امداد در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی ملک پور بابیان اینکه طرحهای اشتغال باهدف کمک به خودکفایی مددجویان اجرا میشود، بیان کرد:یک هزار و ۴۰۰ طرح اشتغالزا در سطح استان اجرا شده است که ۸۰۰ طرح توسط مددجویان در روستاها اجرا شده است.
وی با اشاره به اختصاص ۳۰ میلیارد و ۱۲۳ میلیون تومان تسهیلات به طرحهای اشتغال، افزود: طرحهای اشتغال توسط مددجویان به کارشناسان اشتغال این نهاد ارائه که پس از بررسی برای دریافت تسهیلات به صندوق قرضالحسنه امداد ولایت و یا بانکهای طرف قرارداد معرفی میشوند.
مدیرکل کمیته امداد استان ادامه داد: با اجرای طرحهای اشتغال، نیازمندانی که قادر به انجام کار هستند اما به علت مشکلات مالی توانایی تأمین ابزار کسبوکار را ندارند با دریافت تسهیلات زمینه اشتغال و خودکفایی خود و خانوادهشان را فراهم میکنند.
ملک پور با اشاره به برگزاری دورههای کسب مهارت برای مددجویان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹۴۲ نفر از آموزشهای فنی و حرفهای بهرهمند شدهاند.
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