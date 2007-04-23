برخی از قوانین حریم نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ابوتراب گفت: برخی از قوانین موجود پیرامون بحث حریم مانند یک بند و سه تبصره قانون 99 شهرداری ها نیاز به بازنگری دارد.

مدیرکل حریم شهر تهران تاکید: در این خصوص شهرداری تهران نمی تواند به تنهایی تصمیم گیرنده باشد و باید تمام ارگان های ذی ربط برای بازنگری در این قوانین اقدام کنند.

وی ضمن بیان آنکه شهرداری تهران تناقض های موجود را به اطلاع شورای عالی شهرسازی رسانده و مکاتبات لازم در این خصوص صورت گرفته است، اظهار داشت: شورای عالی شهرسازی به عنوان بالاترین مرجع قانونی باید به این موضوع رسیدگی کند و پس از بررسی همه جانبه قوانین در مورد آنها تصمیم گیری کند.

مدیرکل حریم شهر تهران افزود: در حال حاضر باید در چارچوب قوانین موجود بهترین و منطقی ترین راه ها را برای حفظ حریم تهران برگزید اما برای اجرای طح یکپارچگی حریم و جلوگیری از گسسته شدن حریم باید قوانین واضح و روشن باشد.