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۳ اردیبهشت ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

مدیرکل حریم شهر تهران:

برخی از قوانین حریم نیازمند بازنگری است

در بحث حریم با تناقض های قانونی مواجه هستیم و برای اجرای طرح یکپارچگی حریم تهران، نیازمند رفع این تناقض ها هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ابوتراب گفت: برخی از قوانین موجود پیرامون بحث حریم مانند یک بند و سه تبصره قانون 99 شهرداری ها نیاز به بازنگری دارد.

مدیرکل حریم شهر تهران تاکید: در این خصوص شهرداری تهران نمی تواند به تنهایی تصمیم گیرنده باشد و باید تمام ارگان های ذی ربط برای بازنگری در این قوانین اقدام کنند.

وی ضمن بیان آنکه شهرداری تهران تناقض های موجود را به اطلاع شورای عالی شهرسازی رسانده و مکاتبات لازم در این خصوص صورت گرفته است، اظهار داشت: شورای عالی شهرسازی به عنوان بالاترین مرجع قانونی باید به این موضوع رسیدگی کند و پس از بررسی همه جانبه قوانین در مورد آنها تصمیم گیری کند.

مدیرکل حریم شهر تهران افزود: در حال حاضر باید در چارچوب قوانین موجود بهترین و منطقی ترین راه ها را برای حفظ حریم تهران برگزید اما برای اجرای طح یکپارچگی حریم و جلوگیری از گسسته شدن حریم باید قوانین واضح و روشن باشد.

کد مطلب 474771

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