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۲۳ مهر ۱۳۹۸، ۱۵:۱۴

در گفت‌وگو با مهر اعلام شد؛

عدم حضور مسئولان آستان حضرت معصومه(س) درجلسات پروژه تقاطع کیوانفر

عدم حضور مسئولان آستان حضرت معصومه(س) درجلسات پروژه تقاطع کیوانفر

قم - معاون اجرایی آستان حضرت معصومه(س) با تأکید بر لزوم حراست از خیابان‌های حرم نما در طرح‌های عمرانی در قم از عدم دعوت و نظرخواهی از مدیران حرم مطهر در جلسات احداث تقاطع کیوانفر خبر داد.

هادی محمودنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به کلنگ‌زنی پروژه تقاطع خیابان امام خمینی(ره) و بلوار شهید کیوانفر اظهار داشت: آستان مقدس حضرت معصومه(س) در تصمیم‌گیری برای این پروژه دخالت داده نشد و شهرداری و شورای شهر از ما در این باره نظری نپرسیدند.

وی با اشاره به اینکه آستان مقدس کریمه اهل بیت(ع) در جریان اجرای این پروژه قرار نگرفته، ادامه داد: شاید به دلیل فاصله‌ای که این پروژه تا حرم دارد از این موضوع صرف نظر شده باشد اما به هر حال مسئله حراست از منظر گنبد مطلا موضوع مهمی است.

معاون اجرایی آستان مقدس حضرت معصومه(س) تأکید کرد: با توجه به قدمت و اهمیت خیابان امام خمینی(ره) به عنوان یک حرم نما باید نسبت به این موضوع در طرح‌های عمرانی توجه شود.

وی همچنین به سابقه تخریب مناره مسجد اعظم برای حراست از دید گنبد اشاره کرد و گفت: اگر در چنین مواردی مدیریت شهری با آستانه مشورت کند، ما هم نظرات خود را اعلام و مطرح می‌کنیم.

پروژه تقاطع غیر همسطح خیابان امام خمینی(ره) و بلوار شهید کیوانفر قرار است با ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه از سوی شهرداری قم ایجاد شده و در محل اجرای این پروژه خیابان امام خمینی(ره) به عنوان نخستین خیابان حرم نمای قم به زیر سطح خواهد رفت.

کد مطلب 4747711

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